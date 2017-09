Manchester City helemaal onder stoom, Watford krijgt er zes om de oren

Pep Guardiola heeft de motor van Manchester City duidelijk aan de praat gekregen. Manchester City speelde vorige week al Liverpool aan flarden, overklaste woensdag Feyenoord een maakte zaterdag korte metten met Watford. Onder aanvoering van Sergio Agüero vernederden The Citizens de ploeg van Christian Kabasele met 0-6. De Argentijnse topspits maakte een hattrick en gaf ook een assist. Zijn eerste doelpunt kwam er op pass van de onvermijdelijke Kevin De Bruyne. Vincent Kompany ontbrak, hij heeft nog last aan de kuit.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!

Watford hield op eigen veld net geen halfuur stand, maar toen brak de dam van The Hornets. De Bruyne schilderde een vrije trap perfect op het hoofd van Agüero, die opende de score met zijn derde van het seizoen. Het was het startsein van tien dolle minuten. Silva vond opnieuw Agüero, die de score verdubbelde. Dan kroop de spits even in de rol van aangever, maatje Gabriel Jesus was de afwerker van dienst. Nog voor de rust was de wedstrijd gespeeld, Watford moest herbronnen tijden de rust.

Dat lukte niet helemaal. Op het uur maakte Otamendi er 0-4 van, het sein voor Guardiola om even wat basispionnen rust te gunnen. David Silva, De Bruyne en Gabriel Jesus werden naar de kant gehaald, Bernardo Silva, Gundogan en Sane mochten zich nog even amuseren. Dat lukte, want Walker bood Agüero zijn hattrick aan. In de absolute slotfase maakte Sterling er 0-6 van vanop de stip.

Manchester City blijft daardoor aan de leiding, al kan het zondag stadsgenoot United nog naast zich zien komen. The Red Devils krijgen dan Everton over de vloer.

Burnley heeft Liverpool op een puntendeling gehouden. The Reds kwamen op het eigen Anfield zelfs op achterstand, Arfield (what’s in a name) opende de score. Liverpool reageerde meteen, Salah hing de bordjes gelijk. Verder geraakten de troepen van trainer Jürgen Klopp, met Simon Mignolet onder de lat, niet meer. Bij de bezoekers werd Steven Defour na 87 minuten naar de kant gehaald.