Tottenham geeft riante voorsprong bijna weg, maar wint na doldwaas slot alsnog van West Ham

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Tottenham is met 2-3 gaan winnen op het veld van West Ham United. Dat het nog zo spannend werd danken de Spurs aan zichzelf. Harry Kane zorgde in de eerste helft hoogstpersoonlijk voor een 0-2 bonus, Christian Eriksen leek op het uur de match op slot te doen. Maar een doelpunt van Chicharito en rood voor Serge Aurier maakten er een dol slot van. Kouyaté zorgde nog voor de 2-3, maar ondanks een sterk staaltje ‘kick and rush’ van The Hammers hield Tottenham stand.