Wervelwind Kane loodst Tottenham-Belgen makkelijk voorbij Depoitre

Tottenham Hotspur heeft de openingswedstrijd van de zevende speeldag in de Premier League makkelijk gewonnen. Op bezoek bij het verrassende Huddersfield hadden de Spurs aan de rust al zekerheid over de zege. Man van de Match was alweer Harry Kane, die twee goals scoorde en zijn ploeg zo naar een 0-4 overwinning loodste. Aan de overkant beleefde Laurent Depoitre en moeilijke middag tegen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

Het eerste kwartier was er één om snel te vergeten voor Huddersfield-verdediger Chris Lowe. De Duitser verspeelde na negen minuten de bal aan Kane en dat moet je de spits dezer dagen niet geven. Hij stormde op doel af en opende meteen de score. Op het kwartier combineerde Tottenham zich heel knap met ééntijdsvoetbal door de defensie van de thuisploeg. Christian Eriksen was de laatste pion en wilde Lowe uitkappen. Die was er op voorzien en onderschepte de bal, maar legde hem zo perfect in de loop van Ben Davies. De linksachter pakte het geschenk graag aan en legde de 0-2.

Foto: Photo News

En Huddersfield bleef het spel maar ondergaan. Halfweg de eerste helft was daar opnieuw Kane. De topschutter van vorig seizoen draaide buiten de zestien goed weg van zijn man en krulde het leer met links in de verste hoek: 0-3 na amper 23 minuten en de wedstrijd al gespeeld. Kane kent een geweldige maand september. In clubverband scoorde hij elf doelpunten, waaronder vijf in de Champions League. Ook voor de Engelse nationale ploeg maakte hij er al twee. Aan de overkant liet Depoitre zich één keer opmerken met een geweldige knal, maar onze landgenoot kende geen geluk.

Foto: Action Images via Reuters

Harry Kane now has scored 2+ goals in 5 of his last 6 games across all competitions:

















Goal machine. pic.twitter.com/eGktMKeyii — Squawka Football (@Squawka) 30 september 2017

De Spurs haalden dan de voet van het gaspedaal, maar Huddersfield slaagde er niet in om zich terug in de wedstrijd te werken. De tweede helft was een maat voor niets, in de slotfase pakte Tottenham nog één keer uit met een vlijmscherpe counter. Son stuurde Davies diep op links, die in één tijd voorzette tot bij Sissoko. De Fransman werd nog goed onder druk gezet, maar met wat geluk werkte hij toch de 0-4 binnen. Tottenham springt voorlopig naar de derde plaats met 14 punten, Huddersfield blijft achtste met 9 punten.