Maestro De Bruyne strooit alweer met heerlijke assists en dirigeert Manchester City naar ruime zege

Bij de Rode Duivels is zijn rol de laatste tijd minder opvallend, maar bij Manchester City is Kevin De Bruyne de grote man. Tegen Stoke City was onze landgenoot alweerde grote man. Hij scoorde niet, maar deelde wél twee héérlijke assists uit. Daarnaast leidde hij nog twee goals in met splijtende passes. De Bruyne dirigeerde zijn ploeg zo naar een spectaculaire 6-2 voorsprong tegen Stoke City, na een dik uur spelen. Pep Guardiola gunde hem dan wat rust, onder een luid applaus verliet De Bruyne het veld. Bernardo Silva dikte nadien nog aan tot 7-2.

Manchester City kon alleen aan de leiding komen door het gelijkspel van stadsrivaal Manchester United. The Citizens trokken het laken dan ook meteen naar zich toe, Stoke moest van minuut één achteruit. The Potters hielden nog een kwartier stand, maar dan brak de dam.

De Bruyne opende uitstekend op Walker, die op het gepaste moment opzij legde voor Gabriel Jesus. Het Braziliaanse wonderkind opende zo makkelijk de score, het begin van een waar voetbalfestijn. Want amper twee minuten later verdubbelde City de voorsprong al. De Bruyne leek naar de verste hoek te krullen, maar verraste heel Stoke met een geniale steekbal op Sane. Die legde breed op Sterling en de 2-0 stond op het bord. Stoke wist niet wat te doen en holde achter de feiten aan.

Swingende De Bruyne

Nog voor het halfuur combineerde Man City zich knap naar de 3-0, David Silva haalde deze keer de trekker over. Voor de verandering had De Bruyne geen aandeel in het doelpunt. Het balbezit sprak boekdelen. The Citizens monopoliseerden het leer in de letterlijke zin van het woord en lieten een percentage van maar liefst 84% (!) noteren. Maar aan de rust was het wel plots 3-1. Stoke knutselde voor één keer een aanval in elkaar. Jesé legde knap af, Diouf zag zijn schot via een verdedigend been in doel belanden.

Even schrikken

Geen probleem voor City, zou je zo denken. Maar een minuut na de pauze stond het plots 3-2. De voorzet vanop rechts was uitstekend, de kopbal van Diouf rampzalig maar via de ongelukkige Walker werd het alsnog een doelpunt. Stoke geloofde plots in een stunt, maar dan stond De Bruyne andermaal op. Hij zette zich door op rechts en met een splijtende pass bood hij Gabriel Jesus de 4-2 aan. Het was het startsein voor zeven dolle minuten. Op het uur knalde Fernandinho vanop 20 meter heerlijk in de winkelhaak, nog eens twee minuten later was daar opnieuw een geweldige assist van De Bruyne. Ditmaal vond hij Leroy Sané, die de 6-2 op het bord zette.

Guardiola vond het welletjes geweest en haalde zijn dirigent van het veld, Gündogan kreeg de ondankbare eer om zijn plaats in te nemen. De Bruyne werd in zijn 100e voor Manchester City dan ook logischerwijze verkozen tot Man van de Match. Na zijn wissel diepte een andere invaller, Bernardo Silva, de score nog uit tot 7-2. Door de zege komt Manchester City alleen aan de leiding. Het telt twee punten meer dan Manchester United.

