Onzichtbare Lukaku scoort niet in bloedeloze topper tegen Liverpool

Er werd reikhalzend uitgekeken naar ‘The Hate Game’, maar de clash tussen Liverpool en Manchester United baarde een muis. The Reds wilden wel, maar slaagde er niet in om de defensie van de Mancunians te ontregelen. De bezoekers konden bovendien rekenen op een uitstekende doelman David De Gea, die alweer zijn klasse toonde. Simon Mignolet bleef nagenoeg werkloos, landgenoot Romelu Lukaku zette hem maar één keer aan het werk. Met de 0-0 eindstand is vooral Man Utd tevreden.

Met Romelu Lukaku en Simon Mignolet stonden de verwachte Rode Duivels aan de aftrap, de geblesseerde Marouane Fellaini ontbrak. Lukaku wilde graag zijn achtste doelpunt in de Premier League maken, maar om te scoren was trainer José Mourinho duidelijk niet naar Anfield afgezakt. Liverpool nam wel het initiatief, maar het duurde even voor de troepen van trainer Jügen Klopp door de bezoekende defensie raakten. Wijnaldum knalde van ver op de Gea, Salah kon niet veel later net niet bij de bal. Aan de overkant stond Lukaku op een eiland, hij gaf in de eerste 20 minuten exact één pass.

Na een halfuur was daar dan toch een keer Manchester United. Matic vuurde een kanonskogel af, maar miste de kruising op een haar na. Het zou lang het enigste gevaar zijn van de bezoekers, die De Gea moesten bedanken dat het 0-0 bleef. Firmino dolde met Darmian, zette uitstekend voor en Matip leek binnen te deviëren, maar De Gea redde fenomenaal. Op slag van rust was daar dan toch Lukaku, maar Mignolet pareerde het schot. Enkele minuten eerder liet de spits zich opmerken met een gefrustreerde tackle, die hem gek genoeg geen geel opleverde.

De save van de match: De Gea houdt Liverpool miraculeus van een goal. Foto: Photo News

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld. Liverpool bleef aandringen, maar slaagde er niet in om De Gea te passeren. Fimino vond het zijnet, Can duwde over en Salah plaatste naast. De wissels van Klopp brachten geen soelaas, de bezoekende muur bleef staan. Man United hield zo stand en kreeg waarvoor het kwam: een punt. Al sprak de lichaamstaal van Lukaku boekdelen, hij beleefde geen leuke namiddag.

Simon Mignolet beleefde een bijna werkloze topper, maar Liverpool schiet weinig op met een punt. Het staat nu vijfde op zeven punten van Manchester United, maar kunnen nog voorbijgestoken worden door meerdere ploegen. The Red Devils op hun beurt staan voorlopig op kop, maar stadgenoot City kan daar later op de dag verandering in brengen.

