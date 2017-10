Chadli mag voor het eerst dit seizoen eens meespelen, en scoort meteen een heerlijke vrije trap

Nacer Chadli kreeg bij West Bromwich Albion zijn eerste speelminuten van het seizoen in de Premier League. De Rode Duivel mocht zelfs starten en beschaamde dat (herwonnen) vertrouwen niet: hij opende de score voor West Brom in Leicester met een heerlijke vrije trap. Riyad Mahrez maakte in het slotoffensief echter nog gelijk: 1-1.