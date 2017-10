Tottenham-Belgen stomen door naar tweede plek na zege tegen Mignolet en Liverpool

Tottenham blijft doorstomen in de Premier League. De Spurs legden nu ook Liverpool in eigen huis makkelijk over de knie. Simon Mignolet kreeg er liefst vier om de oren. De club van Rode Duivels Jan Verthonghen en Toby Alderweireld, die zijn honderdste match in het shirt van Tottenham speelde, beent met zijn vierde zege op rij Manchester United bij op de tweede plek.

Wie anders dan Harry Kane zorgde al na vier minuten voor de Londense voorsprong. De onvermijdelijke Engelsman deed met een rake knal de neteen voor de eerste keer trillen. Een eerste keer, want nog geen acht minuten later, mocht Simon Mignolet de bal opnieuw uit zijn netten plukken na een doelpunt van Son.

Bij beide doelpunten verdedigde Dejan Lovren twijfelachtig en Liverpool-coach Jurgen Klopp is dan ongenadig: na amper dertig minuten moest de Kroaat naar de kant, een pijnlijke afgang. Na die wissel kregen de bezoekers wel kansen. En kwam het zelfs terug in de match na een doelpunt van Salah. Met een gelukje, want de Egyptenaar raakte de bal eigenlijk niet goed, maar zag de bal wel via de paal binnen hobbelen.

Sterke Lloris

De Spurs lieten zich niet uit het lood slaan door de aansluitingstreffer en in de extra tijd van de eerste helft pikte ook Dele Alli zijn doelpunt mee. In de tweede helft liet Tottenham het wat meer hangen en waren de betere mogelijkheden voor Liverpool. Het botste echter telkens op een sterk keepende Hugo Lloris.

Eindigen doen we zoals we begonnen: met een doelpunt van goalgetter Kane. De spits legde met zijn tweede van de match de 4-1 eindscore vast. Met deze zege komt Tottenham naast Manchester United op de tweede plek met twintig punten. Liverpool blijft in het midden van het klassement bivakkeren op een negende plaats.