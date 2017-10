Chadli verliest opnieuw met West Bromwich

West Bromwich Albion is zaterdag op de negende speeldag in de Engelse Premier League met 1-0 onderuit gegaan op bezoek bij Southampton.

Nacer Chadli kreeg zijn tweede basisplaats van het seizoen bij “The Baggies”, die lange tijd zicht hadden op een punt. Nadat Chadli in de 77e minuut naar de kant was gehaald, ontbond invaller Sofiane Boufal zijn duivels. De aanvaller van Southampton rukte vanop de eigen helft op met het leer, hield zes spelers van West Bromwich aan de praat en schoof het leer vijf minuten voor tijd in de benedenhoek. Met een wereldgoal in een voor het overige zoutloze partij bezorgde Boufal Southampton de drie punten.

In de stand rukken “The Saints” op naar de tiende plaats. Met 12 punten doen ze net iets beter dan West Bromwich (10 ptn), dat de dertiende plek bezet.