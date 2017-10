Eden Hazard is dé man bij Chelsea met zijn eerste goal van het seizoen

Eden Hazard heeft zich zaterdag tot matchwinnaar gekroond bij zijn club Chelsea op het veld van de voorlaatste in de stand Bournemouth. Het werd 0-1. Voor Hazard was het zijn eerste doelpunt in de Premier League dit seizoen.

De Rode Duivel werd in de 51e minuut diep gestuurd door Alvaro Morata en kwam met een spurtje vanop de linkerflank voor doelman Asmir Begovic te staan. Hazard schoot de bal hard en laag in de korte hoek. Hij kreeg in de 85e minuut een applausvervanging. Hazard was vorig seizoen rond deze tijd al vijf keer trefzeker. Hij beëindigde het seizoen met zestien doelpunten achter zijn naam.

Michy Batshuayi mocht in de 79e minuut opdraven voor Morata. Thibaut Courtois stelde in de voorlaatste minuut de winst voor Chelsea veilig. De doelman tikte een volley van Steve Cook vanonder de deklat vandaan. Chelsea deelt nu de vijfde plaats met rivaal Arsenal. Beide ploegen tellen 9 punten minder dan leider Manchester City.