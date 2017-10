Lukaku breekt match open met belangrijke assist, Man United smeert Tottenham tweede nederlaag aan

Manchester United heeft de topper tegen Tottenham Hotspur gewonnen met 1-0. Anthony Martial besliste in het slot van de partij de match, na een sterke assist van Romelu Lukaku. The Mancunians blijven zo druk zetten op stadsgenoot Manchester City, voor de Spurs-Belgen is het de tweede nederlaag van het seizoen.

Tottenham zakt verzwakt af naar Old Trafford. Topschutter Harry Kane was licht geblesseerd en trainer Mauricio Pochettino wilde geen enkel risico nemen met zijn topspits. Daardoor stond Heung-Min Son diep in de punt. Aan de overkant verraste José Mourinho door Marcus Rashford naast Romelu Lukaku te zetten, met Henrikh Mkhitaryan daarachter.

Manchester United begon het beste aan de partij. Tottenham moest even zoeken, Hugo Lloris kon een goeie voorzet van Lukaku maar net op tijd onderscheppen. De Franse doelman moest niet veel later ook goed plat op een vrije trap van Rashford. Tottenham groeide echter in de partij en nam de bovenhand. Het deed dat wel zonder al te grote kansen te versieren. Het gemis van Kane liet zich voelen, Son kende een moeilijke wedstrijd.

Foto: REUTERS

Ook Lukaku had moeite om zich door te zetten, maar was wel betrokken bij dé fase van de eerste helft. Bij een scheidsrechtersbal gingen Young en Sissoko vol het duel aan, eerstgenoemde kreeg de fout tegen. Die ging verhaal halen bij zijn Franse opponent, waarop Dele zich kwam moeien. Die kreeg het dan weer meteen aan de stok met Lukaku, die fel van leer trok tegen de Engelsman. Het was het trieste hoogtepunt van een ontgoochelende eerste helft.

Lukaku gaat in de clinch met Dele. Foto: Photo News

Na de pauze bleef Tottenham controleren, maar plots was Man United gevaarlijk. Lloris loste een schot van Mkhitaryan, maar Davies kon Rashford van een doelpunt houden. In het daaropvolgende geharrewar blokte Vertonghen het schot van Lukaku. Pochettino zag dat zijn ploeg te weinig creëerde en greep in. Sissoko en Son ruimden plaats voor Dembélé en Llorente. De Rode Duivel vierde zo zijn terugkeer in de competitie na zijn blessure en ging meteen in de clinch met Ander Herrera, die nogal makkelijk neerging na een correcte tackle van onze landgenoot.

Dembélé is niet opgezet met het gedrag van Herrera. Foto: AFP

En dan barste plots de match los. Valencia pegelde maar net naast, maar gaf zo het startsein voor de boeiende slotfase. Een kwartier voor tijd liet Dele de beste kans voor de Spurs liggen, hij devieerde een voorzet van Eriksen naast. Man United reageerde, Lukaku kopte op de paal. De goal kon nu niet uitblijven en hij viel ook. De Gea trapte uit, Lukaku kopte door en zowel Vertonghen als Dier lieten zich verrassen door Martial. Die pikte de bal mee en versloeg Lloris: 1-0. Het is al de twaalfde keer dat Man United in de laatste tien minuten scoort, de achtste keer dat een invaller de netten doet trillen. De wissels maakten het verschil, daar Llorente niet in het stuk voorkwam bij de bezoekers.

Romelu Lukaku won more aerial duels (4) than any other Man Utd player vs. Spurs.



An assist with his head too. ⬆️ pic.twitter.com/3R9WnFZ8cl — Squawka Football (@Squawka) 28 oktober 2017

Tottenham probeerde nog en zette alles op alles, maar scoren lukte niet meer. Lingard kon nog alleen op Lloris af, maar hield zich te veel bezig met de terugkerende Eriksen en trapte onbesuisd over. Manchester United gaf het niet meer uit handen en wordt alleen tweede in de stand.

Vertonghen komt te laat: Martial klopt Lloris en het staat 1-0. Foto: Action Images via Reuters

Lukaku feliciteert doelpuntenmaker Martial. Foto: Photo News