Het kan niet altijd feest zijn voor De Bruyne, maar Man City wint ook zonder glansrol voor Rode Duivel

Manchester City blijft goed op dreef. Op het veld van West Bromwich Albion wonnen The Citizens met 2-3. Kevin De Bruyne eiste deze keer geen hoofdrol op, maar ook zonder een glansrol voor onze landgenoot wonnen de troepen van Pep Guardiola, al werd het in het slot van de partij nog spannend door de late aansluitingstreffer. Man City hield echter stand, de doelpunten kwamen van Sane, Fernandinho en Sterling. Nacer Chadli kwam niet in actie bij The Baggies.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!

De laatste keer dat City nog punten verloor, dateert al van 21 augustus, toen de club 1-1 gelijkspeelde op het veld van Everton. De manschappen van Pep Guardiola lijken zo over alles en iedereen te walsen in de Engelse eerste klasse. Voor City waren het Leroy Sane (10.), Fernandinho (15.) en Raheem Sterling (64.) die aan het kanon stonden. De goals van Jay Rodriguez (13.) en Matt Phillips (90.+2) konden het tij niet keren voor de thuisploeg. Kevin De Bruyne speelde de wedstrijd uit. Nacer Chadli moest vanop de bank toekijken hoe zijn club ten onder ging. Vincent Kompany, nog steeds geblesseerd aan de kuit, zat niet in de kern.

Manchester City blijft zo ruim aan de leiding in de Premier League. The Citizens tellen vijf punten meer dan eerste achtervolger Manchester United.

Lees ook:Lukaku breekt match open met belangrijke assist, Man United smeert Tottenham tweede nederlaag aan

Foto: Photo News

Foto: Action Images via Reuters

Simon Mignolet kon de nul houden tegen het Huddersfield Town van Laurent Depoitre, die de wedstrijd uitspeelde. Liverpool won de wedstrijd met 3-0. Mignolet, die vorige week nog kop van jut was na het 4-1 verlies tegen Tottenham, wist het vertrouwen van trainer Jürgen Klopp terug te winnen. Het was Daniel Sturridge (50.) die ‘The Reds’ in de tweede helft op voorsprong bracht, nadat zijn ploeggenoot Mohamed Salah eerder al een penalty had gemist. Even later kon Roberto Firmino (58.) de bal na een hoekschop binnenkoppen. De Nederlander Georginio Wijnaldum besliste in de 75e minuut de wedstrijd met een prachtig schot in de winkelhaak. Liverpool (16 punten) klimt zo boven Watford naar de zesde plaats in het klassement. Huddersfield blijft op de elfde plaats staan (12 punten).

Stoke City, met Julien Ngoy op de bank, pakte de drie punten op het veld van Watford (0-1). Christian Kabasele, die in de basis stond bij Watford, zag zijn ploeg op achterstand komen na een vroeg doelpunt van Darren Fletcher (16.). Stoke is dertiende in de stand met 11 punten, Watford zevende met 15 punten.

Een geblesseerde Christian Benteke zag zijn ploeg dan weer gelijkspelen tegen West Ham (2-2). Wilfried Zaha kon Crystal palace op het laatste nippertje nog op gelijke hoogte brengen. Palace heeft met vier punten de rode lantaarn in handen.