Kapitein Mignolet en Liverpool swingen langs West Ham

Liverpool heeft zaterdag op de elfde speeldag in de Premier League een ruime overwinning geboekt op het veld van West Ham. Na negentig minuten gaf het scorebord 1-4 aan.

Salah en Matip bezorgden Liverpool een dubbele voorsprong, maar vlak na de rust milderde Lanzini voor West Ham. Oxlade-Chamberlain gaf de bezoekers vrijwel meteen weer ademruimte, en een kwartier voor tijd nam Salah met een tweede treffer alle twijfel weg. Simon Mignolet, die de kapiteinsband droeg, stond de hele partij tussen de palen bij Liverpool.

Liverpool staat in de stand op de zesde plaats met negentien punten, terwijl West Ham (negen punten) zeventiende blijft en dus net boven de degradatiestreep hangt. Zondag kijkt onder meer leider Manchester City Arsenal in de ogen en neemt Chelsea het in eigen huis op tegen Manchester United.