Het voorbeeld van Batshuayi? Supersub Crouch doet het opnieuw voor Stoke City en is op recordjacht

Peter Crouch heeft zijn status van supersub weer alle eer aangedaan. Stoke City-trainer Mark Hughes gooide de boomlange spits in de strijd bij een 1-2 achterstand tegen Leicester City. De aanvaller stond amper op het veld of hij kopte de gelijkmaker al tegen de touwen op een hoekschop. Voor Crouch was het zijn 142e invalbeurt in de Premier League, een record dat hij deelt met Shola Ameobi. In al die invalbeurten was hij goed voor 15 doelpunten, en ook daarmee schaart hij zich bij het kransje van de echter supersubs. Een voorbeeld voor Michy Batshuayi, de luxe-invaller van Chelsea?

Crouch mag dan vaak bespot worden omwillen van zijn klungelig ogende speelstijl, de spits verdiende wel zijn sporen in de Premier League. De 36-jarige aanvaller speelde bij topclubs als Liverpool en Tottenham, kwam 437 keer in actie in de Premier League en was daarin goed voor 104 doelpunten en 55 assists. Als Engels international kwam hij 22 keer tot scoren in 42 interlands.

Foto: AFP

Als supersub is hij bijna ongenaakbaar. Van de nog actieve spelers waren enkel Defoe (nu bij Bournemouth) en Sturridge (Liverpool) vaker trefzeker als ze moesten invallen. Daarmee is hij een voorbeeld voor Rode Duivel Michy Batshuayi. Onze landgenoot moet bij Chelsea Alvaro Morata voor zich dulden, maar is als invaller vaak belangrijk. Dit seizoen bezorgde hij The Blues de zege tegen Watford met twee goals, vorig seizoen legde hij er als invaller al vier in het mandje in de Premier League. Batshuayi zit dus al aan zes stuks en is nog maar aan zijn tweede seizoen in Engeland bezig.

Aantal doelpunten als invaller:

1. Jermaine Defoe: 23 goals

2. Ole Gunnar Solskjaer en Nwankwo Kanu: 17 goals

4. Peter Crouch en Daniel Sturridge: 15 goals

6. Olivier Giroud en Javier ‘Chicharito’ Hernandez: 14 goals

…

Michy Batshuayi: 6 goals

15 - Only Jermain Defoe (23), Ole Gunnar Solskjaer (17) & Nwankwo Kanu (17) have more Premier League goals as a sub than Peter Crouch. Nod. pic.twitter.com/XujLczvM9T — OptaJoe (@OptaJoe) 4 november 2017