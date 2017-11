Machtige kopbal Morata beslist topper tussen Chelsea en Manchester United

Manchester United ziet stadsgenoot Manchester City in het klassement uitlopen tot acht punten. In de topper op het veld van Chelsea konden Lukaku en co. geen potten breken en incasseerde het een prachtig kopbaldoelpunt van Alvaro Morata. Thibaut Courtois had een belangrijk aandeel in de zege met enkele knappe reddingen.

Het was van moeten voor zowel Chelsea als Manchester United op Stamford Bridge. Door de zege van Manchester City tegen Arsenal hadden de Citizens hun voorsprong in de Premier League vergroot tot acht punten op hun stadsgenoot en 13 op Chelsea. Vooral The Red Devils wilden de titelstrijd niet laten uitdraaien op een solo slim van Manchester City, maar moest dan wel net als vorige week tegen Tottenham tonen dat ze grote wedstrijden kunnen winnen.

Maar de eerste grote kans was wel voor de thuisploeg. Morata kon niet bij een voorzet vanop links, Bagayoko mikte de lonkende kans opvallend ver naast. Geen drie minuten later mocht Romelu Lukaku ook zijn kans wagen, maar Courtois ging goed plat. In het verdere verloop van de eerste helft hielden beide ploegen elkaar goed in evenwicht. Morata kon nog schieten, maar deed dat te slap. Aan de overkant kon Lukaku net niet bij zijn voet tegen een voorzet plaatsen. Rusten bij 0-0.

Machtige kopbal

In de tweede helft kwam Chelsea het gretigst uit de kleedkamer. Hazard stuitte eerst op een attente De Gea, maar tegen een machtige kopbal van zijn landgenoot Alvaro Morata had de Spaanse doelman van Manchester United geen verhaal. Al kreeg Morata ook wel riant veel vrijheid om af te werken.

Foto: Photo News

Bij ManU-coach Mourinho deed de openingsgoal de alarmbellen afgaan. Een nederlaag dreigde en dus gooide hij geheim wapen Marouane Fellaini, die voor het eerst na zijn blessure weer op een wedstrijdblad verscheen, in de strijd. De inbreng van de Rode Duivel bracht eerst geen zoden aan de dijk. Integendeel. Bijna had de krullenbol een tegengoal op zijn naam, maar Bakayoko besloot na zijn balverlies naast. Ook Hazard en Rüdiger kwamen nog dicht bij een doelpunt, maar de bal wilde er niet in.

Slotoffensief

Was Manchester United uitgespeeld? Niet helemaal. Vijf minuten voor tijd trokken de bezoekers vol in het offensief. Rashford liet Courtois perplex met een ver schot, maar dat ging net naast. Even later kroonde Fellaini dan toch weer bijna tot supersub, maar Courtois hield zijn collega-Rode Duivel van de gelijkmaker.

Foto: AFP

Morata liet dan na om de match volledig dood te maken in de extra tijd. Hij verslikte zich in zijn overstapje oog-in-oog met De Gea. Rashford strafte de misser niet af door de laatste vrije trap net over te schieten. Zo blijven de drie punten in Londen en daar zijn ze in het blauwe deel van Manchester heel blij mee. Want Manchester City loopt in het klassement uit tot op acht punten op Manchester United, Chelsea volgt op negen punten.