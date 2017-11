Lukaku scoort opnieuw in overtuigende zege voor Manchester United, Ibrahimovic maakt comeback

Romelu Lukaku blijft lekker op dreef met Manchester United, want ook in het duel met Newcastle United was onze landgenoot trefzeker. Manchester United kwam vroeg op achterstand, maar wist dat uiteindelijk nog om te buigen naar een ruime zege: het werd 4-1, Lukaku tekende voor het laatste doelpunt. Zlatan Ibrahimovic speelde voor het eerst sinds hij vorig jaar in de Europa League tegen Anderlecht een zware knieblessure opliep.

Dwight Gayle verraste de thuisploeg nog door na een klein kwartier de 0-1 tegen de netten te werken, maar dankzij doelpunten van Anthony Martial en Chris Smalling kon United toch nog met een 2-1 voorsprong de rust in. Vlak na de rust maakte Paul Pogba, die eveneens terugkeerde na een blessure, er 3-1 van. Twintig minuten voor het einde stelde onze landgenoot Romelu Lukaku orde op zaken door de 4-1 op het bord te zetten, zijn achtste doelpunt in de Premier League dit seizoen.

After six months and 29 days, Old Trafford rises for @Ibra_official once again #MUFC pic.twitter.com/2IHCc0L8Au — Manchester United (@ManUtd) 18 november 2017

In de slotfase volgde nog een mooi moment toen Zlatan Ibrahimovic, die een kwartier voor het einde mocht invallen voor Anthony Martial. Ibra was net geen zeven maanden out door een zware knieblessure en scoorde vlak voor het einde ei zo na zelfs de 5-1. Manchester United klimt door de zege over Chelsea naar de tweede plek in het klassement, maar volgt wel nog op acht punten van stadsgenoot en competitieleider Manchester City. Datzelfde City won eerder vandaag tegen Leicester City, onder andere dankzij een fantastisch afstandsschot van Kevin De Bruyne.