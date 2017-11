Manchester City wankelt bij Huddersfield, maar wint wel

Manchester City heeft op de valreep gewonnen op het veld van Huddersfield. Nochtans zag het er even benard uit voor de Citizens door een eigen doelpunt van Nicolas Otamendi, maar een penaltydoelpunt van Sergio Agüero en lucky goal in de slotfase van Raheem Sterling draaiden de rollen nog om. City blijft zo een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Manchester United behouden.

Na een kwartier lieten de Citizens het net een eerste keer trillen. Sergio Aguëro werkte een vrijschop van De Bruyne in doel, maar het feestje van de bezoekers ging niet door. Aguëro vertrok vanuit buitenspelpositie. Manchester City maakte zich meester over het leer, maar slaagde er niet in de organisatie van de thuisploeg te ontwrichten. Op slag van rust viel het eerste doelpunt zelfs aan de overkant. Na een corner verlengde Nicolas Otamendi het leer met de schouder ongelukkig in eigen doel.

Na de pauze keerden de Citizens, voorlopig ongeslagen in de Premier League, de situatie helemaal om. Aguëro scoorde al na twee minuten vanaf de penaltystip nadat City een lichte strafschop toegekend kreeg. Op het uur plaatste Leroy Sane een vrijschop op de deklat. Pep Guardiola wilde de drie punten en slachtofferde Kompany voor aanvaller Gabriel Jesus. Drie minuten na de wissel zette Raheem Sterling, in de 84ste minuut, in de rebound na een schuiver van Jesus de 1-2 op het scorebord.

Kevin De Bruyne stond de ganse match op het veld bij de bezoekers, Vincent Kompany werd na 80 minuten gewisseld voor Gabriel Jesus. Bij Huddersfield maakte Laurent Depoitre de match vol. Manchester City staat met 37 punten - acht meer dan eerste achtervolger Manchester United - soeverein aan de leiding in de Premier League. Huddersfield is elfde met 15 eenheden.