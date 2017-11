Mignolet en Courtois keepen uitstekend, maar moeten zich toch elk één keer gewonnen geven

Het duel tussen Liverpool en Chelsea heeft geen winnaar opgeleverd. In de tweede helft opende Salah de score voor de thuisploeg tegen Courtois, in de slotfase moest ook Mignolet zich gewonnen geven toen een mislukte voorzet van Willian over hem binnen dwarrelde.

Liverpool wist voor de aftrap waar het aan toe was. Met een zege tegen Chelsea zou de kloof van drie punten gedicht worden en springen de Reds omhoog naar de derde plaats. Een mooie motivatie, zou je denken. Maar tot veel inspiratie leidde dat niet. In de openingsfase nam Liverpool het spel in handen en ging de bal leuk op en neer, maar grote kansen leverde dat niet op.

Het was wachten op goede mogelijkheden tot Chelsea het gaspedaal induwde. En in geen tijd moest Simon Mignolet plots drie keer vol aan de bak. Eerst op collega-Rode Duivel Eden Hazard, die de bal eerst heerlijk uit de lucht plukte en dan de korte hoek viseerde. Nadien redde de tweede doelman bij de Belgische nationale ploeg de meubelen voor de Reds op pogingen van Drinkwater en Zappacosta.

Opluchting

Een uitstekende Mignolet en bijna een flaterende Courtois. Na vier minuten in de tweede helft liet de nationale nummer één bij België de bal per ongeluk wegglippen. Opgelucht zag hij de bal naast de verste paal rollen. Daarna zag Courtois zijn ploeggenoten de match naar zich toetrekken, maar in de 65ste minuut moest hij zich toch omdraaien. Man-in-vorm Mohamed Salah kreeg de bal perfect aangespeeld voor de neus van Courtois. Op pure snelheid kent hij in Engeland zijn gelijke niet en ook de afwerking was best keurig: 1-0.

Winning goal

Oei, dachten ze bij Chelsea. En Conté reageerde met enkele wissels. Fabregas voor Drinkwater en Pedro voor Bakayoko. Powerplay eruit, voetbalvernuft erin. Veel leverde het niet meteen op. Wijnaldum kreeg de kans zelfs op de geruststellendere 2-0, maar hij trapte zijn poging op Cahil.

Het was wachten op Willian, die ook in de slotfase inkwam voor Zappacosta, die vijf minuten voor tijd een voorzet trapte om nog iets aan de stand te wijzigen. De Braziliaan wilde een ploeggenoot aan de tweede paal bereiken, maar de bal dwarrelde over een grabbelende Mignolet in doel. In de slotfase ging Chelsea tevergeefs op zoek naar de winning goal. Maar die viel nog ei zo na aan de overkant. Salah brak uit en kon enkel door Courtois van een tweede doelpunt gehouden worden. Het bleef 1-1. Jammer, want Mignolet en Courtois keepten een uitstekende partij.