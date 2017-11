Coaches bekvechten over overtreding van Mignolet: verdiende hij rood of niet?

Liverpool ging woensdag met 0-3 winnen op het veld van Stoke City. Achteraf was er echter vooral veel te doen over een ingreep van Simon Mignolet. Bij een 1-0-stand haalde hij Stoke-aanvaller Diouf neer vlak buiten de zestien. Onze landgenoot kwam weg met een gele kaart: terecht volgens Liverpool-coach Jurgen Klopp, onterecht volgens Stoke-coach Mark Hughes.

“De fout op zich was niet voldoende voor een rode kaart en hij was bovendien niet de laatste man”, aldus Klopp. “Er waren nog twee spelers van ons achter hem en dan is het geen rood volgens de regels.”

“Het was het sleutelmoment van de wedstrijd”, countert Hughes. “‘Ik begrijp gewoon niet waarom de scheidsrechter en de officials dat niet zagen want het was een duidelijke kans om te scoren. Als de keeper Diouf niet neerlegt, kan hij de bal zomaar in doel tikken en is het op dat moment 1-1. Het kwam ook op een moment dat we druk op hen konden zetten. Om eerlijk te zijn: ik denk dat we vanavond bij nog enkele voorvallen niet het voordeel van de twijfel hebben gekregen...”

“Ik kon niet anders”

“Ik moest hem wel neerhalen, want anders was het 1-1”, aldus Mignolet. “Nu kregen ze een vrije trap maar dat leverde geen goal op. Het was een instinctieve reactie op dat moment, maar het was wat ik dacht dat ik moest doen. Gelukkig heeft het zijn vruchten afgeworpen. Ik kan wel niet zeggen of ik de laatste man was of niet.”

Of hij bang was dat scheidsrechter Atkinson hem van het veld zou sturen? “Dat kwam nooit bij me op... Ik probeerde daarna de bal op de grond te leggen (voor de vrije trap) en dat heeft mij misschien geholpen. Misschien had ik er anders wel een gekregen.”