Manchester United laat Arsenal sterretjes zien in topper, Lukaku scoort niet

Manchester United heeft de topper op het veld van Arsenal gewonnen met 1-3. The Red Devils begonnen voortvarend aan de wedstrijd. Na amper elf minuten spelen hadden Valencia en Lingard er al 0-2 van gemaakt. Arsenal maakte wel de aansluitingstreffer, maar opnieuw Lingard deed de match op slot. Pogba pakte nog rood, maar dat veranderde niets meer aan het resultaat. Romelu Lukaku speelde de hele wedstrijd, maar scoorde niet.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!

Arsenal was duidelijk nog niet goed wakker toen scheidsrechter Marriner de match op gang floot. Valencia opende al na vier minuten de score, de bezoekers meteen op rozen. Man Utd stoomde meteen door. Arsenal verdedigde lamentabel uit en de troepen van José Mourinho stonden razendsnel voor de kooi van Cech. Lingard faalde niet en zette de 0-2 op het scorebord.

Na de pauze kregen we een omgekeerd scenario. Nu was het Arsenal dat sterk uit de kleedkamers kwam en Lacazette zorgde al snel voor de hoopgevende 1-2. The Gunners gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar De Gea stond pal. Iets na het uur profiteerde Lingard van de ruimte die er kwam en hij maakte er 1-3 van. Pogba kreeg een kwartier voor tijd rechtstreeks rood, maar dat veranderde niets aan het resultaat.

Manchester United blijft door de zege tweede op acht punten van Manchester City. Arsenal is vijfde in de stand.