Manchester City doet het alweer in de slotfase: West Ham onderuit na sublieme assist De Bruyne

Manchester City blijft maar winnen in de Premier League. Nochtans hadden The Citizens het allesbehalve onder de markt tegen West Ham, dat aan een moeilijk seizoen bezig is. The Hammers kwamen op slag van rust op voorsprong, maar Man City draaide de scheve situatie nog helemaal om. Otamendi zorgde voor de gelijkmaker, Silva tikte in de slotfase de winnende treffer binnen na een sublieme assist van De Bruyne.

De troepen van Pep Guardiola stonden aan de rust 0-1 in het krijt. Ogbonna verschalkte doelman Ederson na een kort genomen hoekschop en West Ham, dat de van City gehuurde doelman Hart niet mocht opstellen, leek op weg naar een stunt. Maar na de pauze hielden de bezoekers minder dan een kwartier stand. Gabriel Jesus zette zich knap door, hij vond de inglijdende Otamendi en die zette de gelijkmaker op het scorebord. Net daarvoor zag De Bruyne een vrije trap uit doel geranseld worden.

The Citizens gingen op zoek naar de drie punten, maar botsten op een goed georganiseerd West Ham en een uitstekende doelman Adrien. In de 83e minuut achtte Kevin ‘blikopener’ De Bruyne zijn moment dan gekomen. Hij pakte nog maar eens uit met een sublieme assist, aanvoerder David Silva werkte acrobatisch af: 2-1 en al de veertiende zege dit seizoen. Man City liet nog maar één keer punten liggen. Voor De Bruyne was het alweer zijn achtste assist in de Premier League, zijn elfde in alle competities. Vincent Kompany speelde niet. Hij zou geschorst zijn voor de derby tegen Man United als hij geel pakte en werd gespaard.

Manchester City telt daardoor acht punten meer dan stadsgenoot Man United in de stand, West Ham blijft voorlaatste met amper tien punten.

13 - Manchester CIty have equalled the record for the longest winning run in a single top-flight season, also held by Arsenal in 2001-02 and Chelsea last season. Rampage. pic.twitter.com/E5uP5b14yQ — OptaJoe (@OptaJoe) 3 december 2017

Foto: Photo News