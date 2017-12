Scorende Kabasele deelt nieuwe tik uit aan sputterend Tottenham

Zo vlot het in de groepsfase van de Champions League loopt voor Tottenham, zo moeizaam is het bezig in de Premier League. De Spurs slaagden er zaterdag niet in te winnen op bezoek bij Watford, het werd 1-1. The Hornets kwamen op voorsprong via Rode Duivel Christian Kabasele, maar slikten snel de gelijkmaker. Tottenham moest kort na rust met tien man verder na rood voor Davinson Sanchez, maar Watford kon daar niet van profiteren. Tottenham pakt 2 op 12 in de Engelse competitie en doet een slechte zaak in de strijd om de top vier.

Tottenham moest zich dringend herpakken in de Premier League, na nederlagen tegen Arsenal en Leicester en een gelijkspel tegen West Bromwich. Maar ook op Vicarage Road liep het niet zoals gewenst. Na nog geen kwartier spelen stond het 1-0 voor de thuisploeg. Kabasele liep op een hoekschop goed weg van Dier. Kane probeerde nog, maar kwam te laat om de Rode Duivel het scoren te beletten. Met een rake kopbal klopte onze landgenoot doelman Hugo Lloris.

Foto: AFP

De bezoekers bleven niet bij de pakken zitten en tien minuten later hingen de bordjes weer gelijk. Christian Eriksen werd vrijgespeeld op rechts, de lage voorzet was perfect en Heung-Min Son tikte binnen.

Foto: Photo News

Na de pauze moesten de Spurs er dan over gaan, maar ze kregen snel een opdoffer te verwerken. Sanchez beging een zware overtreding en kreeg een terechte rode kaart. Tottenham met een man minder, al had Watford hetzelfde kunnen overkomen. Kabasele, vroeg in de tweede helft met geel geboekt, solliciteerde naar een tweede gele kaart, maar de ref hield ze op zak. De verdediger werd niet veel later naar de kant gehaald.

Beide ploegen gingen in een bitsig slot nog vol voor de zege, maar doelpunten vielen er niet meer. Watford wilde in de extra tijd nog een strafschop voor een handsbal van Dier, maar kreeg ze niet. The Hornets blijven door de puntendeling achtste, Tottenham behoudt zijn zesde plaats door de nederlaag van Burnley.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!