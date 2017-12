Defoe haalt zijn “innerlijke Van Basten” boven en scoort wondermooie goal, Benteke mist elfmeter

Christian Benteke miste twee minuten in blessuretijd de kans om Crystal Palace de volle buit te bezorgen tegen Bournemouth. De Rode Duivel zag zijn penalty door Bournemouth-doelman Begovic gestopt worden bij een 2-2 stand, wat ook de uitslag was.

De vier doelpunten in het Selhurst Park vielen allen voor rust. Jermain Defoe scoorde in de 10e en de 45e minuut voor de thuisploeg. Vooral zijn tweede doelpunt was een beauty. Perfecte timing om de bal dan heerlijk over de doelman in de verste hoek te lepelen. Een beetje zoals Marco van Basten in 1988.

200 - Jermain Defoe has scored his 200th goal in league football, with 20 of them coming for Bournemouth. Marksman. pic.twitter.com/guBtrVrsdX — OptaJoe (@OptaJoe) 9 december 2017

Milivojevic (41.), ex-Anderlecht, vanop de stip en Dann (44.) scoorden voor de thuisploeg. Crystal Palace zakt in de stand weg naar de laatste plaats, Bournemouth is veertiende.