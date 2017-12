Chelsea verliest bij West Ham en vergeet zo te profiteren van de Manchester Derby

De 16e speeldag in de Premier League is met een verrassing begonnen. West Ham, tot zaterdagmiddag de voorlaatste in de stand, versloeg landskampioen Chelsea met het kleinste verschil: 1-0. De Oostenrijker Marko Arnautovic liet Thibaut Courtois al na zes minuten kansloos met een droge knal in het hoekje. Chelsea doet een slechte zaak in de stand, want morgen spelen Manchester United en Manchester City tegen elkaar. Voor West Ham is het nog maar de derde zege van het seizoen.

De Oostenrijker Marko Arnautovic was dus de boeman voor Chelsea met een lage schuiver na zes minuten. De bezoekers, met Courtois en Hazard negentig minuten tussen de lijnen en Batshuayi aan de bank gekluisterd, domineerden het vervolg van de partij, maar pogingen van Kante, Zappacosta, Morata en Hazard bleven onbenut.

It's cold out there, yes. But have you ever seen a professional footballer do this with a hot water bottle on the bench?

Michy Batshuayi - oh dear!pic.twitter.com/KGywPvgxh7 — TEAMtalk (@TEAMtalk) December 9, 2017

Voor de Hammers is het de eerste zege in negen competitiewedstrijden en eveneens de eerste driepunter onder coach David Moyes. West Ham stijgt in het klassement een plaatsje naar de achttiende stek, nog steeds onder de degradatiestreep. Chelsea blijft derde, op elf punten van het ongenaakbare Manchester City, dat zondag de Manchester Derby speelt bij de buren van United.