Depoitre klopt Courtois, maar Chelsea wint wel overtuigend van Huddersfield

Chelsea heeft een overtuigende 1-3 zege geboekt op het veld van middenmoter Huddersfield. De Blues, met Eden Hazard in de spits en Michy Batshuayi als invaller, stonden al na 50 minuten 0-3 voor, in de toegevoegde tijd kopte de ingevallen Laurent Depoitre de 1-3 eerredder van Huddersfield voorbij Thibaut Courtois.

De Braziliaan Willian nam de wedstrijdbal mee naar huis, want hij had een voet in alle drie de goals van Chelsea. Na 23 minuten bediende hij Bakayoko voor het openingsdoelpunt, vlak voor de rust verdubbelde Willian zelf de score tot 0-2. Het mooiste doelpunt van de avond kwam echter op naam van Pedro, die na een aflegger van Willian de 0-3 in de winkelhaak schilderde. Huddersfield wist hoe laat het was, maar sleept toch nog de eerredder uit de brand via de ingevallen Laurent Depoitre. Die gaf Thibaut Courtois met een rake kopbal geen schijn van een kans.

Michy Batshuayi begon, ondanks het ontbreken van Alvaro Morata, op de bank bij Chelsea en verving na 69 minuten Eden Hazard. Chelsea komt door deze driepunter op gelijke hoogte met Manchester United op de tweede plaats, Huddersfield blijft twaalfde en kon maar één van zijn laatste vijf matchen winnen.