Zelfs een horrortackle kan weergaloze De Bruyne niet afstoppen: Manchester City walst over Tottenham-Belgen

Het is al Manchester City en Kevin De Bruyne wat de klok slaat in de Premier League en ook in de topper tegen Tottenham was dat niet anders. Manchester City blikte de Spurs makkelijk met 4-1 in en won zo haar vijftiende wedstrijd op rij. Hoofdrolspeler was opnieuw Kevin De Bruyne, die enkele minuten na een aanslag van Dele Alli scoorde en zo zijn team op weg zette naar alweer een ruime zege, de zestiende op rij in de Premier League.

Na veertien minuten was het Ilkay Gündogan die op een hoekschop van Leroy Sané Manchester City op voorsprong kopte. Onder impuls van Sané en Kevin De Bruyne gingen de Citizens op zoek naar een verdubbeling van die voorsprong, maar Hugo Lloris hield de bezoekers tot na de rust in de wedstrijd. Tot halverwege de tweede helft bleef de 1-0 ook op het bord staan, tot er enkele dolle minuten aanbraken voor Kevin De Bruyne. Hij werd eerst nog schandalig op de enkels getrapt door Dele Alli, die er vreemd genoeg met slechts een gele kaart van afkwam. Twee minuten later stond De Bruyne echter alweer op het veld om de 2-0 tegen de touwen te tikken.

Deze aanslag van Dele Alli leverde de Tottenham-speler slechts een gele kaart op. Foto: Twitter

City drukte door en uiteindelijk was het één van de Tottenham-Belgen die in de fout ging. Vertonghen haalde De Bruyne onderuit binnen het strafschopgebied, waarna Gabriel Jesus vanaf de stip mocht aanleggen voor de 3-0. Jesus miste echter, en ook Sterling kon in de rebound niet scoren. Enkele miuten later stelde Sterling echter orde op zaken met nog twee goals, waardoor het 4-0 stond. In de absolute slotfase zorgde Eriksen alsnog voor de eerredder: de eindstand was 4-1.

You can’t even kick De Bruyne out of being brilliant. What a player. — Gary Lineker (@GaryLineker) 16 december 2017

Foto: Photo News

