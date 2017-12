Benteke haalt gram met eerste competitiedoelpunt van het seizoen en viert met vingers in de oren

Christian Benteke heeft eindelijk zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt in de Engelse Premier League. Hij scoorde de eerste goal voor zijn club Crystal Palace in de 0-3 zege op het veld van Leicester. Benteke haalt zo zijn gram op de kritiek die hij kreeg nadat hij een penalty opeiste en miste. Vieren deed de Rode Duivel ostentatief met de vingers in de oren. Crystal Palace doet een uitstekende zaak in het klassement en komt dankzij de zege weg van de degradatieplaatsen.