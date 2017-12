Arsenal maakt bijna heroïsche comeback, Liverpool pakt punt ondanks flater Mignolet

Arsenal en Liverpool hebben de punten gedeeld in dé topper van speeldag 19 in de Premier League. De Gunners kwamen in eigen huis nochtans op een 0-2 achterstand, maar ze sloegen terug en kwamen nog op voorsprong. Liverpool scoorde nog een keer, waardoor de eindstand 3-3 werd.

Liverpool kreeg al na tien minuten een klap te verwerken toen aanvoerder Jordan Henderson geblesseerd het terrein moest verlaten. De Reds waren wel de betere ploeg en iets voor het halfuur was het Coutinho die de score opende: 0-1. Arsenal kwam er niet aan te pas en mocht van geluk spreken dat dat ook de ruststand was. Vroeg in de tweede helft leek Salah met de 0-2 het lot van Arsenal te beslechten, maar dat draaide compleet anders uit.

Foto: AFP

De thuisploeg vond ineens haar draai en amper één minuut na de 0-2 had Alexis Sanchez de aansluitingstreffer al tegen de netten gewerkt. Arsenal leefde weer en bracht de fans een delirium, want vijf minuten later stonden de Gunners op voorsprong. Was getekend: Granit Xhaka en Mesut Özil, die elk een doelpunt voor hun rekening namen en zo Arsenal plots op 3-2 brachten. Vooral het doelpunt van Xhaka viel op: landgenoot Simon Mignolet verkeek zich immers compleet op de bal en moest zo een knullig tegendoelpunt toestaan.

Liverpool had even nodig om van de uppercut te bekomen, maar uiteindelijk stelden de Reds via een goal van Firmino toch nog een puntje veilig: het werd 3-3. Liverpool blijft zo vierde in de Premier League en houdt een punt voorsprong op Arsenal, maar beide clubs kunnen de achterstand op de top drie dit weekend groter zien worden.