Man United loopt een tweede blauwtje op in één week tijd: Leicester pakt een punt met tien man

Manchester United leek volop te profiteren van het puntenverlies van Chelsea, Liverpool en Arsenal. Juan Mata wiste met twee doelpunten de openingstreffer van Vardy helemaal uit. Toen Amartey zijn tweede geel pakte, leek de zaak beklonken. Maar in de absolute slotseconden van de blessuretijd bezorgde Maguire The Red Devils een ijskoude douche met de 2-2. Manchester United ziet stadsgenoot City uitlopen tot 13 punten.

Kon Lukaku voor de derde wedstrijd op rij scoren? De fel bekritiseerde spits vond tegen Bournemouth en West Brom zijn torinstinct terug en wilde verder borduren op die goede vorm. Maar tegen Leicester botste Manchester United op een goed georganiseerde tegenstander, die bovendien razendsnel kon uitbreken. Dat demonstreerden de troepen van manager Puel rond het halfuur. Vardy kaatste, Mahrez werd diep gestuurd met een lange bal en de Algerijn hield Smalling mooi aan de praat. Ondertussen raasde Vardy voorbij, die de bal gepast meekreeg en De Gea kansloos liet: 1-0.

De Gea is kansloos: Vardy maakt de 1-0. Foto: Photo News

Manchester United moest reageren en deed dat ook. Op slag van rust bediende Lingard Mata en de Spanjaard hing de bordjes in evenwicht: 1-1. Na de pauze waren er grote kansen aan beide kanten. Gray trapte over de bal, maar zo kreeg Fuchs een dot van een kans. Hij knalde echter vol op Jones. Daarop ging het snel naar de overkant. Lukaku speelde knap Martial vrij, maar de Fransman trapte onbegrijpelijk over. Een doelpunt hing in de lucht en dat kwam er ook. Mata zette zich op het uur achter een vrije trap en krulde het leer mooi in de bovenhoek: 1-2.

Mata lijkt Man United de zege te bezorgen met deze vrije trap. Foto: Photo News

Nu was het aan Leicester om te komen, maar de beste kansen waren voor de troepen van Mourinho. Rashford en Mkhitaryan vergaten echter om de score uit te diepen. Een kwartier voor affluiten leek de wedstrijd beslist toen Amartey vroegtijdig mocht gaan douchen na een tweede gele kaart. Een nonchalant Man United kreeg het deksel echter nog kei hard op de neus. In de absolute slotseconden werkte Maguire de 2-2 tegen de touwen op een vrije trap. Man United ziet City zo nog verder uitlopen, eind december lijkt de Premier League al beslist. Op City na won van de top acht enkel Tottenham zijn duel dit weekend.

