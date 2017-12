Kansen genoeg, maar Chelsea raakt niet voorbij Everton en doelman Pickford

Chelsea raakt maar niet op toerental in de Premier League. De regerende Engelse landskampioen versierde een karrenvracht kansen, maar raakte op het veld van Everton niet verder dan een scoreloos gelijkspel: 0-0. Daardoor kunnen Manchester City en Manchester United verder uitlopen in de stand.

Zoals verwacht verkoos trainer Antonio Conte Eden Hazard als nummer 9 boven landgenoot Michy Batshuayi. Thibaut Courtois stond onder de lat, bij Everton was er geen spoor van Kevin Mirallas. De eerste tien minuten raasden aan een rotvaart voorbij. Pedro kreeg een uitstekend kopkans, maar plaatste het leer over doel. Aan de overkant kreeg Thibaut Courtois applaus van de eigen aanhang nadat hij uitpakte met een knappe save op de inzet van Calvert-Lewin. Bakayoko was een minuut later nog dichter bij een openingsdoelpunt. De middenvelder klopte doelman Pickford, maar een geweldige verdedigende tackle voorkwam de voorsprong voor Chelsea.

Pickford kijkt de bal na. De doelman speelde een sterke partij. Foto: REUTERS

Daarna zakte het tempo wat, pas op het halfuur was er opnieuw opwinding. Pedro werd prachtig vrijgespeeld, kwam alleen voor doel maar knalde rakelings langs de paal. De Spanjaard was in de eerste helft de gevaarlijkste man op het veld, enkele minuten later dook hij opnieuw op. Ditmaal pakte hij uit met een volley, maar Pickford redde knap. Met een 0-0 stand zochten de twee ploegen de kleedkamers op.

Chelsea startte ook na de pauze furieus, maar stuitte andermaal op een sterke Pickford. De Engelse goalie pakte uit met een geweldige save op de kans van Alonso. The Blues werden er stilaan horendol van, een minuut later wrong ook Willian een kans de nek om. Dan zakte het tempo opnieuw wat, twintig minuten voor tijd mocht Batshuayi het veld op. Het inspireerde Chelsea om opnieuw op zoek te gaan naar het gewenste doelpunt. Fabregas ging zijn kans, maar zijn schot vloog langs de verkeerde kant van de paal. Vervolgens was het opnieuw de beurt aan Bakayoko, maar alweer was daar Pickford om de bal te keren.

Hazard gaat zijn kans, maar scoren lukt niet. Foto: REUTERS

Ook Hazard liet zich niet onbetuigd en was dicht bij een doelpunt. De Rode Duivel kreeg tijd in de zestien, maar een onklopbare Pickford ranselde ook deze uitstekende kans uit zijn doelvlak. Chelsea trok zich de haren uit het hoofd, scoren lukte gewoonweg niet. Bijna kregen de bezoekers nog het deksel op de neus, toen Keane net naast kopte. Chelsea moet zo tevreden zijn met een punt, Everton dankt zijn doelman.

