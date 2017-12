Harry Kane loodst Tottenham met een hattrick voorbij Burnley en Defour

Tottenham Hotspur heeft zich hersteld van de opdoffer die het vorige week kreeg van Manchester City. De Spurs klopten Burnley dankzij een hattrick van Harry Kane: 0-3. De score had nog hoger kunnen oplopen, maar de Noord-Londenaren vergaten om enkele opgelegde kansen af te maken. Door de zege springt Tottenham over Burnley in de stand, Steven Defour en Jan Vertonghen speelden de volledige wedstrijd.

Het was van moeten voor Tottenham. Door de afstraffing tegen Manchester City vorige week (4-1) was Burnley over de Spurs gesprongen in de stand. Tottenham wilde zijn kansen op de top vier gaaf houden en kreeg vrijdag al een meevaller. Arsenal en Liverpool speelden 3-3 gelijk, daardoor kon de Noord-Londense club op gelijke hoogte komen met The Gunners en op één punt van The Reds.

Jan Vertonghen was de enige Belg in de basis, Mousa Dembélé startte op de bank. Aan de overkant mocht Steven Defour aan de match beginnen. En Tottenham nam een vliegende start. Dele ging neer in de zestien na een tackle van Long, de bal ging op de stip. Dat was een koud kunstje voor Harry Kane, die het leer netjes in de hoek plaatste.

Een penalty uit het boekje: Kane opent de score. Foto: REUTERS

Tottenham was baas en versierde nog enkele mooi kansen voor de pauze, maar de efficiëntie liet het afweten. Sissoko kon alleen op doelman Pope af, maar werkte niet goed af. Ook Eriksen en Son lieten een mooie mogelijkheid onbenut. Na de pauze kregen we aanvankelijk hetzelfde verhaal. Tottenham creëerde wel kansen, maar vergat ze af te maken. Vooral het vizier van Son stond niet goed afgesteld. Door die missers bleef het achterin opletten, een bedrijvige Defour zorgde enkele keren voor dreiging, maar de laatste pass kwam er niet uit bij de thuisploeg.

Defour had zijn handen vol met Son. Foto: Photo News

Twintig minuten voor tijd zorgde Kane dan voor gerechtigheid. Sissoko stuurde de spits diep met een knappe pass, de topschutter van de voorbije twee seizoenen deed wat zijn ploegmaats niet konden: scoren. De boeken konden toe, de stress bij Tottenham was er nu ook af. Nog geen tien minuten later vervolledigde Kane zijn hattrick, ditmaal op aangeven van Dele Alli. Het was het 53e doelpunt van de spits dit kalenderjaar, daarmee doet hij een gooi naar Europees topschutter in 2017. Enkel Lionel Messi en Edinson Cavani scoorden meer, maar had daar een pak meer wedstrijden voor nodig. Van die 53 scoorde Kane er 36 in de Premier League, daarmee evenaart hij het record van Alan Shearer.

Foto: AFP

Een minuut voor de 0-3 was Dembélé Son komen vervangen. Met de Rode Duviel op het veld speelde Tottenham de wedstrijd rustig uit, Burnley kwam er niet aan te pas op Turf Moor. Door de zege worden de Spurs vijfde, Burnley is zevende.

