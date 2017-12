Man City wint makkelijk, maar heroptredende Kompany krijgt kritiek: “Een beetje roestig”

Manchester City blijft de overwinningen opstapelen. Tegen Bournemouth werd het op cruise control 4-0, de 17e overwinning op een rij. En er was meer goed nieuws te rapen. Vincent Kompany bleek opnieuw fit en stond de volledige wedstrijd op het veld. Maar op Twitter regende het kritiek aan het adres van de aanvoerder, die duidelijk matchritme miste.

Kompany en zijn collega’s in de defensie kregen in de eerste weinig werk op te knappen tegen Bournemouth, maar toch kon de Rode Duivel niet overtuigen. Hij leek her en der een beetje in te houden, aan de bal nam hij weinig tot geen risico’s. Dat wekte irritaties op bij veel fans, die vonden dat hij niet het gewenste niveau haalde en Otamendi zijn vel redde.

Kompany half asleep — Sir Mesmerista (@Yusufmesmer2) 23 december 2017

I want Mangala out and Kompany replaced properly — 16 consecutive wins (@DeBruyneTouch) 23 december 2017

Whenever Kompany plays, we play shite — SK (@CheekyTxiki) 23 december 2017

Kompany will be good if he can complete the first 4 90 mins after the injury. But the big question is can he do that. — . (@GuardioIismo) 23 december 2017

Kompany tbh. Clearly rusty — Cogea (@k_cogea) 23 december 2017

There used to be a time when Kompany carried the defence. Now he's depending on Otamendi to bail him out ffs. — 16 successive wins (@Naztasic) 23 december 2017

Kompany just isn’t the same since his 1726 injuries — 11 points clear (@MyBoy_Stones) 23 december 2017

Na de pauze herpakte Kompany zich wel. De spieren leken wat losser te zijn, de motor draaide stilaan warm. Daar waar Otamendi in de eerste helft de opbouw verzorgde, pakte de aanvoerder in de tweede helft steeds meer zijn verantwoordelijkheid. Kompany speelde de volledige partij zonder problemen uit, het laatste balcontact was zelfs voor onze landgenoot.

Kompany so good on the ball — HS. (@ClinicalSergio) 23 december 2017

Well done Kompany, the great team captain. @VincentKompany — #i.am.KickoffEmeka (@emekakickoff) 23 december 2017

Manchester City kende weinig problemen met de bezoekers. Agüero had zijn ploeg voor de pauze op voorsprong gekopt, met zijn 100e doelpunt in het Etihad Stadium voor The Citizens. Het zou niet de enige mijlpaal zijn voor de Argentijn. Nadat Sterling de score had verdubbeld nette Agüero voor de tweede keer. Het was het 100e doelpunt van Manchester City dit kalenderjaar. Het is de eerste ploeg die daarin slaagt sinds Liverpool in 1982. In de slotfase zette invaller Danilo de 4-0 eindcijfers op het bord.

100 - Manchester City have become the first English team to score 100 top-flight league goals in a calendar year since Liverpool in 1982 (106). Superb. pic.twitter.com/FJGpa6u5nw — OptaJoe (@OptaJoe) 23 december 2017

Kompany reageerde na de match tevreden op de prestatie van de ploeg. “Het is een prachtig resultaat. We moesten opletten, want ze hebben goede aanvallers. Maar we hebben dat goed aangepakt. Dat we zoveel scoren? De jongens vooraan hebben een onuitputtelijke honger naar meer. We kunnen spreken over individuen, maar het is de ploeg die het zo goed doet.” Op Twitter gaf hij nadien nog aan dat hij ontzettend heeft genoten van zijn rentree:

