Arsène Wenger verbetert record van Sir Alex Ferguson op diens verjaardag, maar ziet Arsenal alweer punten verliezen

Uitgerekend op de 76e verjaardag van Sir Alex Ferguson heeft Arsenal-coach Arsène Wenger (68) het record van de Schot, 810 wedstrijden op de bank in de Premier League, verbeterd. Op de 21e speeldag spelen de ‘Gunners’ zondagavond bij West Bromwich Albion, de 811e Premier League-match voor de Fransman.

Met de match van vorige week donderdag tegen Crystal Palace (2-3 zege) beende Wenger Ferguson bij. De Franse coach, bij Arsenal nog tot juni 2019 onder contract, stond in alle competities samen al 1.194 wedstrijden aan het roer sinds hij in oktober 1996 neerstreek in het noorden van Londen.

Onder zijn leiding heeft Arsenal drie landstitels (1998, 2002 en 2004) en zeven keer de FA Cup veroverd. In het ‘Invincibles’-seizoen 2003-04 maakte zijn team indruk door geen enkele nederlaag te slikken in de Premier League. In 2006 verloren de ‘Gunners’ in de finale van de Champions League tegen Barcelona. Sindsdien vergaat het Arsenal minder goed. Vorig seizoen kreeg Wenger heel wat kritiek van de eigen supporters te slikken, na het mislopen van de kwalificatie voor de Champions League.

Ferguson coachte Manchester United van 1986 tot 2013. Vóór zijn 810 wedstrijden in de Premier League, gecreëerd in 1992, zat de Schot bij 223 wedstrijden in de hoogste Engelse divisie in de dug-out, goed voor een totaal van 1.033 matchen.