Kevin De Bruyne wordt afgevoerd met de draagberrie na vreselijke tackle op de enkels

Kevin De Bruyne werd in de wedstrijd van Manchester City afgevoerd in het absolute slot. De middenvelder was het slachtoffer van een zware tackle op de enkels in het absolute slot tegen Crystal Palace. Ook Jason Puncheon, die de tackle deed op De Bruyne, werd geblesseerd vervangen. De wedstrijd tegen Palace eindigde op 0-0, het tweede puntenverlies voor Manchester City dit seizoen in de Premier League. In een eerste reactie vertelde Kevin De Bruyne aan de Britse televisie wel al dat hij “ok” is.

De wedstrijd tegen Crystal Palace, al het hele seizoen in degradatiezorgen, leek een formaliteit voor Manchester City, maar mogelijk kent deze wedstrijd pijnlijke gevolgen voor de Cityzens. Het bleef 0-0 na een flauwe pot, die in het slot helemaal ontaarde door een vreselijke tackle van Jason Puncheon. Die maaide Kevin De Bruyne onderuit nadat Palace in de 92e minuut een penalty had gemist en De Bruyne de counter opzette...

De Bruyne schreeuwde het uit van de pijn en moest, net als dader Puncheon trouwens, van het veld gedragen worden met de draagberrie. De enkel van De Bruyne werd stevig ingepakt, maar een fan kon wel filmen hoe De Bruyne al op zijn been probeerde te steunen aan de zijlijn. In een eerste reactie bij TV-zender BT Sports vertelde De Bruyne dat hij waarschijnlijk OK is. Guardiola hoopt dat de blessure van KDB niet te ernstig is. “We weten nog niet hoe ernstig het is, maar waarschijnlijk heeft hij geluk gehad. Ik krijg positieve signalen.”

Footage of De Bruyne after the match. pic.twitter.com/nxt314XULm [@Simon_Forever] — City Watch (@City_Watch) December 31, 2017

De enkel van Kevin De Bruyne was stevig ingepakt Foto: Play Sports

Zowel slachtoffer De Bruyne als dader Puncheon moesten met de draagberrie worden afgevoerd. Foto: Play Sports

Niet enkel Kevin De Bruyne, ook Gabriel Jesus moest trouwens zwaar geblesseerd naar de kant bij Manchester City. De Braziliaanse aanvaller verliet in de eerste helft in tranen het veld. Hij ging zonder duel tegen de grond en is twee maand out met schade aan de ligamenten van de knie. De blessure van Jesus was meteen ook het enige wapenfeit van de eerste helft.

Na de rust werd dus ook niet meer gescoord, waardoor een 0-0 gelijkspel een logische eindstand was. Zo komt er een einde aan de zegereeks van Manchester City, dat 18 keer op rij wist te winnen. Een absoluut record in de Premier League. Bij Manchester City zat Vincent Kompany overigens niet in de kern, hij wordt met zijn lichte kuitblessure gespaard in deze drukke eindejaarsperiode.