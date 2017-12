Lukaku met zuurstofmasker afgevoerd na stevige botsing, Man United kan alweer niet winnen

Romelu Lukaku is tijdens het competitieduel met Southampton met een zuurstofmasker afgevoerd. De aanvaller van The Red Devils kreeg ongelukkig een stevige kopslag van Hoedt te verwerken op het achterhoofd. Lukaku bleef meteen roerloos liggen en werd met de brancard afgevoerd.

Na zeven minuten spelen en bij een 0-0 stand kreeg Lukaku een lange bal in zijn richting gespeeld. De spits kopte door en was verdediger Hoedt zo te snel af. Die kopte echter vol op achterhoofd van de Rode Duivel. Lukaku ging neer en bleef liggen, Hoedt greep zich naar het hoofd en de medische staf van Manchester United haastte zich het veld op.

Lukaku werd minutenlang verzorgd op het veld en kreeg een zuurstofmasker opgezet. Onder een luid applaus werd onze landgenoot per brancard van het veld gedragen, Marcus Rashford kwam in zijn plaats het veld op. Big Rom miste eerder dit seizoen nog geen minuut in de Premier League. Vrijdag verklaarde United-coach José Mourinho nog dat hij het zich niet kon veroorloven om zijn topspits rust te gunnen.

Hoopvolle signalen

Ondertussen hebben de verzorgers de kleedkamers opnieuw verlaten, een kwartier nadat ze Lukaku naar binnen brachten. Ze hadden een glimlach op het gezicht, wat doet vermoeden dat de schade meevalt. Hij lijkt wel al zeker de duels met Everton en Derby County (FA Cup) te zullen missen. Dat is een opdoffer voor Man United, dat ook Zlatan Ibrahimovic een maand moet missen. Dat liet Mourinho zaterdag na de match weten. Over de situatie van Lukaku kon de Portugees niet veel kwijt. "Ik weet niet hoe erg het is. Maar als je een speler op die manier het veld ziet verlaten, ga je ervan uit dat hij zeker twee wedstrijden mist." Volgens het reglement van de Engelse voetbalbond (FA) moeten spelers die een hersenschudding hebben opgelopen minstens zes dagen aan de kant blijven.

The stretcher bearers have just returned from the changing room area 15 minutes on from Lukaku's departure. They're smiling away, which hopefully is a reflection of his condition. #MUFC — Kris Voakes (@krisvoakes) 30 december 2017

Derde gelijkspel

Zonder Lukaku leken The Red Devils van slag. Manchester United slaagde er niet in om te scoren en bleef zo op een 0-0 gelijkspel steken. Het is al de derde puntendeling op een rij voor de troepen van trainer José Mourinho, die stadsgenoot Man City opnieuw kunnen zien uitlopen. Pogba was achteraf de gebeten hond. Na een warrige fase tien minuten voor tijd leek de bal in doel te rollen, maar de Fransman zette er voor de zekerheid nog eens zijn voet tegen. Pogba stond echter buitenspel, het doelpunt telde niet.

Hoedt kopt vol op het achterhoofd van Lukaku. Foto: Photo News

De spits grijpt meteen naar zijn hoofd... Foto: Action Images via Reuters

… en blijft roerloos liggen.

Foto: Photo News

Foto: Photo News