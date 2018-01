Twee onwaarschijnlijke kanshebbers voor goal van het jaar, maar Tottenham blijft wel steken op gelijkspel in derby

Tottenham en West Ham hebben elkaar in evenwicht gehouden in de laatste wedstrijd van de 22e speeldag. De Londense rivalen speelden 1-1 gelijk in een wedstrijd die getekend werd door twee onhoudbare afstandsknallen om in te kaderen. Pedro Obiang scoorde misschien wel het doelpunt van het seizoen, goed voor de 0-1, zes minuten voor affluiten trapte Heung-Min Son vanop 30 meter de 1-1 binnen. Tottenham verliest de voeling met de top vier, West Ham blijft net boven de degradatiezone.

Tottenham was bezig aan een reeksje overtuigende zeges, tegen Burnley, Southampton en Swansea, en wilde 2018 inzetten met een knal. Het kreeg voor de wedstrijd tegen West Ham ook enkele dagen extra rust, omdat de Londense politie de match liever niet zag doorgaan op de laatste dag van 2017.

Vier dagen later keken de concurrenten uit Londen elkaar dan toch in de ogen, maar in de eerste helft leek het wel alsof beide ploegen oudejaarsnacht niet al te best hadden overleefd. Tottenham dreigde het meest, Kane kreeg de bal niet in doel. West Ham-goalie Adrian ging dan maar met alle aandacht lopen, door in de eerste helft een bal verkeerd in te schatten… en dan maar het hoofd van ex-Anderlechtspeler Cheikhou Kouyaté klemvast te grijpen.

Geen goals voor de rust, maar ook na de rust weinig beterschap. Kane had zijn bloedvorm achtergelaten in 2017, Zabaleta belette hem het scoren halfweg de tweede helft. West Ham was op dat moment al lang blij met een puntje, maar toen viel er een appel uit de kast. Letterlijk, want Pedro Obiang ging vanop 25 meter zijn kans met een - op het eerste gezicht - wanhoopspoging. Maar kijk, de bal schoot als een torpedo van zijn voet, in de korte hoek binnen. Meteen een gigantische kanshebber voor Goal van het Jaar in de Premier League, Hugo Lloris was uiteraard geklopt.

Een schot op doel, één doelpunt. West Ham kon de ogen zelf niet geloven, maar zes minuten voor affluiten slikte het toch nog een gelijkmaker. “Wat Obiang kan, kan ik ook”, dacht de Zuid-Koreaan Son Heung-Min. Als de Zuid-Koreaanse aanvaller zijn dagje heeft, is hij geniaal. Dat was vandaag ook het geval, vanop 30 meter knalde hij de gelijkmaker onhoudbaar in doel. Het zevende doelpunt al voor Son dit seizoen en een verdiend punt voor Tottenham. Dat verliest wel een beetje de voeling met de top vier, West Ham blijft onderaan bengelen.