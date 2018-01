Briljante Courtois en scorende Hazard vertolken hoofdrol in spectaculaire Engelse topper

In een topper om duimen en vingers bij af te likken mag Chelsea Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard bedanken dat het een gelijkspel pakte bij Arsenal. De eerste pakte uit met een aantal fameuze saves, de tweede versierde een penalty die hij zelf omzette. Een wedstrijd aan 200 kilometer per uur eindigde op 2-2, een resultaat waar beide teams maar weinig mee opschieten.

De topper van de tweeëntwintigste speeldag in de Engelse Premier League ging van meet af heerlijk op en neer. Chelsea kwam in het openingskwartier het dichtst bij een doelpunt toen Mustafi en Holding knullig naar elkaar keken en Alvaro Morata met een lange bal aan de haal ging. De Spaanse spits van Chelsea trapte oog in oog met Arsenal-keeper Petr Cech echter knullig naast. Een minuutje later kwam hij een studlengte te kort om de 0-1 in doel te deviëren.

Het antwoord van Arsenal mocht er zijn. Eerst claimde het terecht maar vergeefs een penalty voor een overtreding op de sterk spelende youngster Ainsley Maitland-Niles, daarna volgde een fenomenale aanval. Alexis Sanchez kon vanop enkele meters uithalen met een puntertje, een geweldige reflex van Thibaut Courtois én beide doelpalen verhinderden het openingsdoelpunt. Halfweg de eerste helft pakte de Belgische nummer één weer uit met een straffe redding. Een goed geplaatst schot van Alexandre Lacazette werd door Courtois nog net uit de benedenhoek gehaald.

Courtois en Cech uitblinkers

Het slotakkoord was voor die andere Belg, Eden Hazard. De Speler van het Jaar 2015 in Engeland was lang ongelukkig in zijn acties, maar pakte op slag van rust uit met een knappe dribbel en heerlijk hakje voor Cesc Fabregas. De ex-Arsenal-speler trapte de wenkende kans echter over.

Na rust meer van hetzelfde: gemiste kansen en Courtois én Cech die zich tot grote uitblinkers kroonden. De Tsjechische doelman hield een doorgebroken Hazard met een voetreflex van een doelpunt en tikte in de daaropvolgende aanval een kopbal van Marcos Alonso uit de hoek. De Rode Duivel moest niet onderdoen en blokte met zijn lichaam een knal van dichtbij van Lacazette af.

Hazard forceert vanuit het niets penalty

Toch was het Courtois die zich het eerst gewonnen moest geven. Morata devieerde een pass van Holding ongelukkig tot in de loop van Jack Wilshere en die knalde vanop enkele meters loeihard via de paal de 1-0 in doel. Een minuut later mocht Chelsea andermaal Courtois bedanken na een volgende venijnige aanval van The Gunners, die de partij helemaal naar zich toe leken te trekken. Het afgeweken schot van Lacazette werd door alweer een knappe reflex van onze landgenoot uit de hoek gehaald.

Chelsea leek een vogel voor de kat, maar dat was buiten Hazard gerekend. De Belg reageerde het snelst toen zijn voorzet afgeblokt werd en ging tegen de vlakte toen er een wilde trap van Bellerin volgde. Vanop de stip stuurde hij Cech ijskoud de verkeerde kant uit: alles te herdoen. The Blues toonden zich gevaarlijker op de counter en nadat Morata eerst een wenkende kans nipt over doel gelobt had, zorgde Alonso vijf minuten voor tijd alsnog voor de 1-2. Hazard was op dat moment net vervangen.

Waanzinnige slotfase

Ondanks balbezit voor Arsenal leek Chelsea zo met de drie punten te gaan lopen, tot diep in de blessuretijd. Bellerin pakte een afvallende bal heerlijk op de slof en versloeg zo Courtois in de 92ste minuut.

De herhaling was nog bezig of aan de overkant kreeg Morata in extremis een kans op een dramatische 2-3. Wéér miste de Spanjaard - hij besloot pal op Cech - en de ingevallen Davide Zappacosta trapte de rebound keihard tegen de deklat. Het bleef bij 2-2 na een wedstrijd waar je op de Belgische snelwegen een stevige flitsboete voor zou krijgen.

Beide teams schieten maar weinig op met dat gelijkspelletje. Voor Arsenal was het al het vijfde gelijkspel uit de laatste zeven wedstrijden, waardoor ze op de zesde plek blijven. Chelsea slaagt er niet in over Manchester United naar de tweede plaats te springen en blijft derde.

