Kevin De Bruyne staat alweer op veld en rondt als eerste indrukwekkende kaap in logische zege City

Heel België hield de adem in toen Kevin De Bruyne enkele dagen geleden brutaal van het veld getrapt werd door Crystal Palace-speler Jason Puncheon. Amper 55 uur later stond hij echter gewoon weer in de basis voor Manchester City. En deelde hij in de 3-1 zege tegen Watford zowaar al zijn tiende assist van het seizoen uit. Niemand in de Europese topcompetities doet beter.

Na twaalf minuten gaf De Bruyne een uitstekende voorzet voor de inlopende Sergio Agüero, collega-Rode Duivel Christian Kabasele kon niet anders dan de bal in eigen doel werken. De Bruyne wordt zo de eerste speler die de kaap van tien assists rondt in de Europese topcompetities.

De Citizens stonden op dat moment al op een 1-0 voorsprong nadat Raheem Sterling amper een halve minuut nodig had om te scoren, het snelste doelpunt van het seizoen in de Engelse Premier League.

Bal op de lat

Zelf kwam De Bruyne ook dicht bij een doelpunt, maar de vingertoppen van doelman Heurelho Gomes en de deklat verhinderden dat zijn vrije trap de netten vond. Na rust was ‘KDB’ ook betrokken bij het derde doelpunt. Een voorzet van de Belg werd door Gomes knullig gelost, Agüero was er als de kippen bij om de 3-0 binnen te tikken.

De Bruyne werd tien minuten voor tijd vervangen door Bernardo Silva. Enkele minuten later lukte Andre Gray nog een gevleide eerredder voor de bezoekers, die amper in het stuk waren voorgekomen.

Vijftien punten voorsprong

Voor Manchester City is het al de twintigste zege uit tweeëntwintig wedstrijden. Ze tellen nu al vijftien punten voorsprong op Manchester United. Als Chelsea morgen de topper van Arsenal wint, kunnen The Blues tot op veertien eenheden komen.

Bij de Citizens was er nog geen spoor van Vincent Kompany. De skipper worstelt nog met een blessure.

Na de wedstrijd tegen Watford staan voor Manchester City twee bekerwedstrijden op het programma. Mogelijk gunt trainer Pep Guardiola De Bruyne dan rust om te bekomen van de trap die hij op zijn enkel kreeg.

Kevin De Bruyne is now the first player to register 10 assists in Europe's top 5 Leagues this season.



