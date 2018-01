Mak Chelsea laat punten liggen tegen tien man, Conté haalt teleurstellende Hazard naar de kant

Foto: Action Images via Reuters

Als Eden Hazard zijn dagje niet heeft, zit Chelsea met een probleem: dat werd nog maar eens (pijnlijk) duidelijk tegen Leicester. Antonio Conté haalde zijn sterspeler nog voor het uur naar de kant maar veel loste dat niet op. Door de teleurstellende 0-0 dreigt Chelsea zijn tweede plaats kwijt te spelen in de Premier League.

In de eerste helft stond er maar één gretige ploeg op het veld op Stamford Bridge, en dat was niét de thuisploeg. Leicester probeerde wel en had ook moeten scoren maar de sterke en razendsnelle Vardy miste dat tikkeltje geluk inzonde van de waarheid. Vardy bracht het centrale duo bij Chelsea wel constant in de problemen: vooral Cahill zag sterretjes en moest na een halfuur geblesseerd naar de kant, hij werd vervangen door Andreas Christensen.

Dat The Blues zonder achterstand de kleedkamer mocht opzoeken, had het (uiteraard) ook weer te danken aan een puike Thibaut Courtois, die alweer uitpakte met een knappe save op een kopbal van Ndidi.

Chelsea kon daar amper iets tegenover stellen. Eden Hazard begon nog wel aardig met ook één schot(je) op doel, maar zakte snel weg en meteen zakte ook Chelsea helemaal in. Als de Rode Duivel een mindere dag heeft, hebben The Blues duidelijk een probleem. Nog voor het uur greep Antonio Conté onverbiddelijk in met zijn laatste twee wissels: Hazard en Fabregas moesten naar de kant voor Pedro en Willian.

Na een vliegende tackle (waarbij hij de bal miste) moest Ben Chilwell na zijn tweede gele kaart op vijf minuten vroegtijdig gaan douchen en moest Leicester met tien man verder. Bij Chelsea zat er echter geen lijn in en gescoord werd er niet: 0-0.

Door dit puntenverlies dreigt Chelsea bovenin te moeten lossen in de strijd om de tweede plaats. Manchester United kan morgen afstand nemen als het voor eigen volk wint van staartploeg Stoke City.

Benteke klopt Defour en rukt verder op

Ook in het duel tussen Crystal Palace en Burnely stonden twee landgenoten op het veld: respectievelijk Chrstian Benteke en Steven Defour. De thuisploeg kwam op voorsprong via Bakary Sako en ook Benteke zorgde voor dreiging maar kopte na een knappe détente maar net over.

Defour ging voorop in de strijd bij de bezoekers en pakte nog geel maar kon niets meer veranderen aan de score. Door deze 1-0-zege rukt Crystal Palace verder op in de middenmoot, Burnley blijft zevende.

Huddersfield stuntelt en verliest

Laurent Depoitre startte tegen West Ham in de basis bij Huddersfield, maar gestuntel achterin zorgde voor een vroege achterstand. Lolley maakte nog wel gelijk maar in de tweede helft walsten de bezoekers over de thuisploeg met goals van Arnautovic en Lanzini (2): 1-4

Watford ten slotte, met Christian Kabasele centraal achterin, sleepte in het slot alsnog een 2-2-gelijkspel uit de brand tegen Southampton. Onderin pakten rode lantaarn Swansea en de voorlaatste West Bromwich Albion onverwachte dure punten.

Chelsea (47 punten) staat in de stand derde, op gelijke hoogte met Manchester United en achter leider Manchester City (62), die beiden een match minder tellen. Burnley (34) is zevende, Watford (26) tiende, Crystal Palace (25) twaalfde en Huddersfield (24) dertiende.