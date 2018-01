Manchester City is dan toch niet onoverwinnelijk: Liverpool wint dolle spektakelmatch

Manchester City heeft op de 23e speeldag in de Premier League zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. En wat voor één! Na een wervelende wedstrijd op Anfield Road vernederde een enthousiast Liverpool de autoritaire leider in Engeland met spectaculaire 4-3-cijfers.

Geen Simon Mignolet in doel bij Liverpool voor de topper tegen Manchester City. De doelman moest zijn plaats verrassend genoeg afstaan aan de Duitser Loris Karius en startte op de bank. “Als Karius vandaag goed speelt, blijft hij in doel”, was Klopp duidelijk in het interview voor de wedstrijd. Er stond wel één Belg op het veld aangezien Kevin De Bruyne onbetwist basisspeler is bij Manchester City, Kompany ontbrak nog door blessure.

Liverpool begon voortvarend en stelde het middenveld voor City voor zware problemen. De thuisploeg kwam ook al vroeg op voorsprong: Oxlade-Chamberlain vloerde na negen minuten Ederson met een gekruist schot.

Foto: Photo News

De bezoekers konden hun wil niet opleggen en konden nauwelijks gevaar creëren. Wanneer De Bruyne dan toch eens de ruimte vond, kwam Agüero een teen te kort om de bal binnen te duwen. De Argentijn stond wel buitenspel maar de vlag bleef beneden...

Foto: Photo News

Vlak voor rust kwam echter toch de individuele klasse boven drijven bij de leider. Nadat Gomez zich verkeek op een lange bal, dook Sané het strafschopgebied binnen. Hij ging kinderlijk simpel voorbij Matip en joeg de gelijkmaker in de korte hoek voorbij Karius: 1-1. Altijd pijnlijk voor een doelman om in de korte hoek te worden verslagen.

Foto: AFP

Anfield Road wordt gek

De Mancunians wilden zich na rust niet laten verrassen en drukten Liverpool aanvankelijk achteruit en De Bruyne dreigde ook op counter maar het was niet het dagje van City want Otamendi kopte op de lat. Liverpool vond daarna zijn enthousiasme terug en begon weer elke Citizen op te jagen. Met succes, doelman Ederson moest de handen uit de mouwen steken op pogingen van Salah en Oxlade-Chamberlain.

In de 59e minuut was het toch prijs voor The Reds: Oxlade-Chamberlain stak op het gepaste moment de bal door tot bij Firmino. Stones stond erg matig te verdedigen en Firmino maakte er met een subtiel lobje over Ederson 2-1 van.

Kracht en verfijning in een actie! pic.twitter.com/U0jpqPV2Uq — Play Sports (@playsports) 14 januari 2018

Anfield Road werd gek maar het was nog niet gedaan. Na slordig werk van Fernandinho wilde Mané de bal in de verste hoek krullen maar hij raakte nog de paal. Het was slechts uitstel want City raakte niet weg uit de omknelling. Otamendi liet zich in de luren leggen door Salah en vervolgens knalt Mané met links uit stand recht in de kruising: 3-1!

Foto: Photo News

City was compleet van slag: toen Ederson de bal ontzette tot in de voeten van Salah, schoot die de bal vanop zo’n 30 meter over de doelman in het lege doel: fantastisch doelpunt en 4-1!

Foto: Action Images via Reuters

Manchester bleef voetballen en ging op zoek naar een tweede treffer, maar vooral achterin stonden ze niet goed en de bezoekers kwamen goed weg toen Wijnaldum naast knalde. Bernardo Silva scoorde nog de 4-2 en in de extra tijd maakte Gündogan het zelfs nog spannend met een derde treffer voor City… Agüero trapte de laatste vrije trap van De Bruyne echter (nipt) naast en uiteindelijk bleef het bij die spectaculaire 4-3!

Trio achter autoritaire leider

Ondanks de eerste nederlaag van het seizoen (na 22 wedstrijden!) blijft Manchester City autoritair op kop in de Premier League: de mannen van Pep Guardiola hebben nog 15 punten voorsprong op een achtervolgend trio. Liverpool komt na deze zege immers naast Manchester United en Chelsea op een knappe, gedeelde tweede plaats.