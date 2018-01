Chelsea-Belgen dollen met Brighton: Hazard blinkt uit, Batshuayi en Musonda scoren goede punten

Chelsea heeft met 0-2 gewonnen van Brighton & Hove Albion. Met dank aan de Belgen. In de eerste tien minuten scoorde Eden Hazard al na twee minuten de openingstreffer, zijn honderdste competitiegoal uit zijn carrière. Enkele minuten later gaf Michy Batshuayi de assist voor de 0-2. In de tweede helft schoot Hazard ook de 0-3 tegen de netten en in de slotminuut liet ook de ingevallen Musonda zich opmerken met een assist.

Chelsea kon voor de match tegen Brighton & Hove Albion geen beroep doen op Rode Duivel Thibaut Courtois. De doelman had op training een trap op de enkel gekregen en werd in doel vervangen door Rudy Caballero. Maar ook zonder de boomlange Limburger vertolkten er Belgen een glansrol bij The Blues.

Eden Hazard had afgelopen week rust gekregen vanwege het drukke speelschema en dat had hem duidelijk deugd gedaan. Na amper twee minuten liet hij een opgelegde kans niet onbenut om de openingstreffer al binnen te trappen.

Na zes minuten was het al boeken toe voor de thuisploeg. Eden Hazard hakte tot bij Michy Batshuayi, die voor het eerst in vier maanden weer aan de basis stond van een competitiematch. Hij volgde het voorbeeld van zijn collega-Rode Duivel en zo kon Willian na een heerlijke combinatie de dubbele voorsprong staalhard tegen de netten knallen.

Wijfelende Caballero

De verdediging van Brighton zag er bij de twee doelpunten niet goed uit, maar de thuisploeg liet het hoofd niet hangen. Na iets meer dan een half uur hadden ze zelfs recht op een strafschop nadat Caballero uitkwam en Schelotto neerhaalde, maar ref Moss gaf geen krimp. Even later ging de Argentijn ook onder een bal door op een hoekschop.

Vlak voor rust verzilverde Hazard een uitstekende eerste helft bijna met een assist, maar Moses kwam net te laat om zijn harde voorzet binnen te duwen. Een assist wilde niet lukken, maar een tweede doelpunt kwam er nog wel voor de aanvoerder van onze nationale ploeg. Een kwartier voor het einde was hij wederom te snel voor de Brighton-defensie en op zijn schot had ex-Brugge doelman Matt Ryan geen verhaal.

In de slotminuten kwam ook nog Charly Musonda jr. op het veld en van de weinige minuten maakte ook hij gebruik om goede punten te scoren. In de 89ste minuut zag hij Moses goed de diepte inlopen en met een strakke dieptepass zette hij de middenvelder in positie voor de 0-4.

Je ploeggenoten laten profiteren van je klasse, doe je op deze manier! ?????? pic.twitter.com/sGz4xBMf1Z — Play Sports (@playsports) 20 januari 2018

"We gingen goed van start", sprak matchwinnaar Eden Hazard bij Sky Sports. "De combinaties tussen Michy en Willian verliepen brilliant. We moeten dit meer doen. Maar op het einde van de eerste helft, kregen we het lastiger en moest Willy enkele saves verrichten. Als je vroeg scoort, denk je dat de drie punten altijd binnen zijn. Maar dat is nooit het geval." Hazard liet na de match overigens zijn groot hart nog eens zien. Een jonge fan had een bordje bij met de vraag of hij het shirt van de Rode Duivel niet kon krijgen. Hazard had dat gezien, liep na affluiten op het jongetje af en overhandigde zijn shirt.

What a guy.



Eden Hazard made this young fan’s day after helping Chelsea beat Brighton. pic.twitter.com/bJaCTT9Hcy — ESPN UK (@ESPNUK) 20 januari 2018

Na vijf gelijke spelen (Norwich na strafschoppen uitgeschakeld in FA Cup) proeft Chelsea zo in 2018 voor het eerst van de zege na negentig minuten. In de stand is Chelsea derde met 50 punten, Manchester United staat op de tweede plaats met evenveel punten. De 'Red Devils' gaan later op de dag op bezoek bij Burnley. Koploper Manchester City, dat Newcastle ontvangt, telt 62 punten. Brighton is zestiende met 23 punten.