Gruwelijke beelden: Everton-speler loopt dubbele beenbreuk op, ‘dader’ barst in tranen uit

Rondon trapt vol op het been van McCarthy. Foto: Action Images via Reuters

Everton zal het even zonder middenvelder James McCarthy moeten stellen. De Ier liep in de competitiewedstrijd tegen West Bromwoch Albion een dubbele beenbreuk op. McCarthy wilde voorkomen dat Rondon op doel kon schieten en stak zijn voet net voor de uithaal van de spits tussen de bal en de speler. Rondon trapte daardoor vol op het been van de middenvelder, dat meteen brak. Kermend van de pijn werd de Ier van het veld gedragen. Hij is out voor de rest van het seizoen.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!

Rondon was danig onder de indruk van de feiten en barstte in tranen uit. Wayne Rooney kwam zijn onfortuinlijke ploegmaat vervangen. De partij eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Everton bevestigde na de partij dat McCarthy een dubbele beenbreuk opliep. Eind december had de middenvelder pas zijn rentree gevierd na een eerste seizoenshelft vol blessureleed. Tegen WBA kwam hij pas in zijn vierde competitiewedstrijd van het seizoen in actie.

Na 24 speeldagen staat Everton in de Premier League op de negende plaats met 28 punten. West Bromwich is negentiende en voorlaatste met twintig punten.

Foto: Action Images via Reuters

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: Photo News

Foto: Photo News

İnşallah kırılmamıştır çok fena.Rondon çok kötü oldu adam şoka girdi. pic.twitter.com/zOW7FwFgAi — Mahir.A (@mahir44alkan) 20 januari 2018