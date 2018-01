Een hattrick van Aguëro, een assist van De Bruyne en 80% balbezit: Man City overklast Newcastle

Manchester City heeft de nederlaag tegen Liverpool doorgespoeld met een vlotte zege tegen promovendus Newcastle. Sergio Aguëro tekende hoogstpersoonlijk voor de 3-1 zege met een hattrick. Zijn eerste doelpunt kwam er op assist van Kevin De Bruyne, alweer zijn tiende van het seizoen. Niemand in de Premier League doet beter.

The Citizens kregen vorige week een opdoffer te verwerken op bezoek bij Liverpool. The Reds klopten de fiere leider met 4-3 en smeerden de troepen van Pep Guardiola zo een eerste competitienederlaag aan. Maar in eigen huis spoelde het die kater snel door.

Manchester City nam het roer stevig in handen in de eerste helft. Raheem Sterling vond als eerste de weg naar het doel, maar hij stond enkele centimeters buitenspel. Dat deed Sergio Aguëro niet toen hij een voorzet van De Bruyne iets voorbije het halfuur met het hoofd tegen de netten verlengde. Voor de Rode Duivel was het zijn tiende assist dit seizoen.

Kevin De Bruyne is now the first player in the Premier League to assist 10 goals this season.



Always assisting. pic.twitter.com/pVBeYjNmEY — Squawka Football (@Squawka) 20 januari 2018

Na de pauze zette Aguëro (63.) zijn naam voor een tweede keer op het scorebord. De Argentijnse schutter nam een strafschop voor zijn rekening. Newcastle keerde evenwel terug in de wedstrijd. Jacob Murphy (67.) sloeg uit het niets toe: 2-1. Nadat Sterling via de vingertoppen van Darlow de paal had geraakt, deed Aguëro de boeken toe. Leroy Sané dribbelde de verdedigers van Newcastle United op een hoopje, Aguëro (83.) zette de kroon op het werk. Voor de Argentijnse goaltjesdief is het al zijn elfde hattrick in het shirt van Manchester City.

Manchester City blijft door de zege ruim aan de leiding in de Engelse competitie. Het telt twaalf punten meer dan eerste achtervolger en stadsgenoot Manchester United. Newcastle United is na een goede start van het seizoen wat weggezakt in het klassement en is 15e, met maar twee punten meer dan het nummer 18 in de stand, Southampton.