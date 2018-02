Wat een entree voor Arsenal: Aubameyang scoort, drie (!) assists van Mkhitaryan

Arsenal heeft op speeldag 26 van de Premier League Everton vernederd in het eigen Emirates-stadion. Aanwinsten Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan waren met respectievelijk een doelpunt en drie assists meteen bepalend voor hun nieuwe club, terwijl Aaron Ramsey een hattrick scoorde. Het werd maar liefst 5-1.

De komst van nieuwelingen Aubameyang en Mkhitaryan deed de moraal bij Arsenal duidelijk goed, want al na zes minuten had Ramsey de 1-0 op het bord gezet op aangeven van Mkhitaryan, die zijn tweede wedstrijd voor de Gunners speelde. Een kwartier stond het al 3-0 dankzij goals van Koscielny en opnieuw Ramsey. In het slot van de eerste helft pikte ook Pierre-Emerick Aubameyang, voor het eerst te bewonderen in een Arsenalshirt, zijn goaltje mee na een nieuwe assist van Mkhitaryan: aan de rust stond het al 4-0.

Foto: EPA-EFE

In de tweede helft kon Dominic Calvert-Lewin milderen tot 4-1, waarop Everton iets dreigender voor de dag kwam. Arsenal behield de controle over de match makkelijk en met nog een kwartier te spelen zorgden een derde assist van Mkhitaryan en evenzoveelste doelpunt van Ramsey voor de eindstand: het werd 5-1. Een belangrijk resultaat voor de Gunners, die zesde blijven in het klassement en dichter kunnen sluipen bij concurrenten Liverpool, Chelsea (allebei vijf punten voorsprong) en Tottenham (twee punten voorsprong). Everton blijft plakken in de middenmoot en staat tiende.