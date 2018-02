Hazard leek Chelsea te redden maar (lichte) penaltyfout Courtois, rode kaart en dol slot zorgen voor afgang

Het gaat van kwaad naar erger bij Chelsea. De Blues gingen op het veld van Watford met 4-1 onderuit en wonnen nu slechts een van hun laatste vijf wedstrijden. Het wordt stilaan heet onder de voeten van coach Antonio Conte.

Chelsea had wat goed te maken na de 0-3 pandoering van woensdag tegen Bournemouth en begon vol goede moed aan de partij. Na een halfuur keek Tiémoué Bakayoko echter al tegen een rode kaart aan en dus moesten de Blues nog een uur met z’n tienen voort. Op slag van rust haalde Thibaut Courtois dan ook nog eens Gerard Deulofeu neer in de zestien. Een lichte maar wel terechte penalty voor de Hornets, die Troy Deeney feilloos omzette: 1-0.



In de tweede helft was het pompen of verzuipen voor Chelsea, dat tien minuten voor tijd plots gelijk kwam. Eden Hazard had nog nooit gescoord tegen Watford maar krulde de 1-1 prachtig tegen de netten.



Twee minuten later stond het echter alweer 2-1 dankzij Daryl Janmaat. Nog eens vier minuten later scoorde Gerard Deulofeu zijn eerste voor de Hornets en in de extra tijd maakte Roberto Pereyra er zelfs nog 4-1 van. Een afgang voor Conte en Chelsea… Een ontslag dreigt voor de Italiaan.

In de stand blijft Chelsea vierde. Met 50 punten moeten de Londenaars Manchester City (69), Manchester United (56) en Liverpool (51) voor laten gaan. Hazard en co voelen bovendien de hete adem van Tottenham (49) in de nek.