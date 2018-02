Lukaku en nieuwkomer Sanchez schieten Manchester United langs stug Huddersfield Town

Romelu Lukaku had in de vorige twee wedstrijden niet gescoord, maar tegen Huddersfield Town lukte het zaterdagavond opnieuw voor onze landgenoot. Na een moeilijke eerste helft kwamen de Mancunians beter uit de kleedkamer en dat leidde al snel tot een eerste doelpunt. Mata verstuurde een perfecte voorzet richting onze landgenoot, die de bal mooi in de linkerbenedenhoek werkte.

Bij Manchester United waren alle ogen gericht op Alexis Sanchez, die voor het eerst sinds zijn overkomst van Arsenal mocht spelen in het eigen Old Trafford. De Chileen ging samen met de rest van het team al snel op zoek naar een doelpunt, maar United stuitte op een muur achterin. Ondanks het dominante spel van de thuisploeg kwamen er weinig grote kansen, waardoor 0-0 de logische ruststand was. Huddersfield kreeg in de slotfase wel nog een goede kopkans, maar het vizier van Depoitre stond niet scherp.

Foto: AFP

In de tweede helft schakelde United nog een versnelling hoger en na 55 minuten moest de defensie van de bezoekers zich toch gewonnen geven. Mata verstuurde vanaf links een perfecte voorzet richting onze landgenoot, die de bal met een volley mooi in de linkerbenedenhoek werkte: 1-0, het twaalfde doelpunt van het seizoen voor Big Rom. Een klein kwartier later kreeg United een uitstekende kans om die voorsprong te verdubbelen toen Sanchez werd neergehaald in de zestien. Sanchez nam zelf zijn verantwoordelijkheid en besloot in eerste instantie nog op Huddersfield-doelman Lössl, maar in de rebound was de Chileen wel trefzeker. 2-0 zou de eindstand blijken.

Doordat Manchester City deze namiddag ‘maar’ gelijkspeelde op het veld van Burnley sluipen Lukaku en co. iets dichter bij de leider. Het verschil tussen beide clubs bedraagt wel nog steeds een enorme 13 punten. Huddersfield zakt naar de voorlaatste plek in de stand.

LEES OOK: Romelu Lukaku bijt van zich af: “Het kan me niet schelen wat mensen denken”