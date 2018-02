Vervanger van Mignolet stopt strafschop van Kane, maar die maakt in 95e minuut alsnog gelijk vanop de stip

Liverpool en Tottenham speelden 2-2 gelijk op de 26e speeldag in de Premier League. Bij de thuisploeg zat Simon Mignolet opnieuw op de bank en daar zag hij zijn vervanger Loris Karius een strafschop stoppen van topschutter Harry Kane. In de 95e minuut kreeg die echter een herkansing vanop de stip en die tweede strafschop trapte hij wél binnen. Salah scoorde de twee goals voor The Reds.

Salah opende al na drie minuten de score voor de thuisploeg na een slimme combinatie met Firmino. De 1-0 bleef lang op de tabellen staan, tot ex-Beerschotspeler Victor Wanyama de bordjes gelijk hing in de 80ste minuut. Het zou de opener blijken van een geweldige slotfase. Eerst beging Loris Karius, de vervanger van Simon Mignolet in het doel van de Reds, een penaltyfout op Harry Kane. Karius zette zijn foutje wel recht door de strafschop, getrapt door Kane, te pakken.

Salah leek nadien de wedstrijd te beslissen door in het begin van de extra tijd zijn tweede goal te scoren (2-1), maar een nieuwe strafschop voor de Spurs gooide nog roet in het eten. Deze keer was Kane wel trefzeker: in de 95ste minuut zette hij via de penalty de 2-2 op het bord. De (geslaagde) strafschop van Kane was het 100e doelpunt van de spits voor de Spurs! Bij de bezoekers speelde Jan Vertonghen de volledige wedstrijd, Mousa Dembélé werd in de 79e minuut gewisseld.

Door het gelijkspel blijven Liverpool en Tottenham erg dicht bij elkaar in het klassement. Liverpool is derde met 51 punten, 5 minder dan Manchester United en 18 minder dan Manchester City. Tottenham is vijfde met 49 punten.