Benteke lokt strafschop uit maar mist ook unieke kans en lijdt thuis puntenverlies

Op de 26e speeldag van de Engelse Premier League heeft Crystal Palace zondag 1-1 gelijkgespeeld tegen Newcastle. Christian Benteke lokte de strafschop uit die tot de gelijkmaker leidde.

De bezoekers kwamen in de 22e minuut op voorsprong toen de Senegalees Mohamed Diame een hoekschop van Ayoze Perez binnentikte. Maar in de 55e minuut kreeg Crystal Palace een penalty toebedeeld nadat twee Newcastle-verdedigers Christian Benteke al trekkend op de grond probeerden te houden in de zestien meter. Voormalig Anderlecht-middenvelder Luka Milivojevic (55e) zette de strafschop probleemloos om: 1-1. Dat was meteen de eindstand van de wedstrijd.

In de stand staat Crystal Palace (27 punten) op de 14e plaats. Newcastle is 16e met 25 punten. .