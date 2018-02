Manchester City laat verrassend punten liggen op Burnley, Kompany verdringt miljoenenaankoop weer naar bank

Verrassing in Engeland, waar Manchester City het zaterdagnamiddag opnam tegen Burnley. De nummer zeven uit de Premier League hield de competitieleider verrassend in bedwang: het werd 1-1. Bij City koos coach Pep Guardiola voor een verrassende naam in zijn basiself: onze landgenoot Vincent Kompany nam centraal achterin immers de plaats in van nieuwe aanwinst Aymeric Laporte.

De keuze voor Kompany was op zijn minst opvallend te noemen, aangezien Laporte deze week nog voor maar liefst 65 miljoen euro werd overgenomen van Athletic Bilbao. Daarmee werd de Fransman de op één na duurste verdediger aller tijden (na Virgil Van Dijk). Woensdag speelde Laporte nog 90 minuten tegen West Brom, de eerste wedstrijd waarvoor hij speelgerechtigd was. Kompany liet het alvast niet aan zijn hart komen, want in de eerste helft kreeg hij al meteen twee goede kansen. Scoren deed de Rode Duivel niet, maar teamgenoot Danilo deed dat wel: na een korte hoekschop van De Bruyne en een prachtige voorzet van Bernardo Silva knalde de Braziliaan het leer onhoudbaar binnen.

Video: Play Sports

City kreeg nadien nog enkele goede kansen om de voorsprong te verdubbelen, al was de beste kans van de eerste helft nog voor Burnley. Ederson kon het kanonschot van Ben Mee maar net uit zijn kooi duwen, waardoor 0-1 de ruststand was. In de tweede helft waren het aanvankelijk de bezoekers die het initiatief namen, maar zowel Sterling als Danilo kwamen niet tot scoren. Ook Kevin De Bruyne, die niet zijn allerbeste dag had, kon het verschil niet maken.

Foto: Action Images via Reuters

Burnley groeide in de wedstrijd en kreeg steeds meer kansen. Nieuwe aanwinst Aaron Lennon trof de deklat, terwijl Sterling aan de overzijde voor een open doel miste. Die misser zou City duur te staan komen, want tien minuten voor het einde tikte Gudmundsson de verdiende gelijkmaker langs Ederson. Een slotoffensiefje van de Citizens leverde niks meer op: het bleef 1-1 op Turf Moor.

Video: Play Sports

City blijft ondanks het puntenverlies zeker eerste in de Premier League. Het team van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany telt nu 69 punten, nog steeds een flink pak meer dan eerste achtervolgers Manchester United (56), Liverpool en Chelsea (allebei 50).

LEES OOK: Wij spraken met Vincent Kompany. Gelooft hij zelf nog in zijn WK-kansen?