Izquierdo scoort pareltje voor Brighton

Naar binnen komen vanop links en de bal vervolgens in de verste hoek plaatsen met zijn rechter. Het was hét handelsmerk van Gouden Schoen José Izquierdo in zijn periode in de Belgische Jupiler Pro League. Maar nu heeft ook de Engelse Premier League gezien welke pareltjes de Colombiaan in de voeten heeft: de ex-speler van Club Brugge scoorde een hemels doelpunt voor zijn club Brighton in de 3-1 zege tegen West Ham.