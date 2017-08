Landskampioen Feyenoord begint nieuw seizoen met thuiszege tegen Twente

In de Nederlandse Eredivisie heeft Feyenoord zijn seizoensopener met 2-1 gewonnen van FC Twente. Ex-Genk-speler Boëtius zorgde voor de assist van het eerste Rotterdamse doelpunt.

Landskampioen Feyenoord is zijn nieuwe seizoen goed begonnen. De Rotterdammers hadden het niet onder de markt met Twente, maar klaarden de klus in de tweede helft.

Feyenoord was na 23 minuten op voorsprong gekomen dankzij een goal van Nicolai Jørgensen, op assist van ex-Genk-speler Jean-Paul Boëtius. Een kwartier later kwamen de bezoekers langszij via Fredrik Jensen. Het duurde tot de 61e minuut voor Feyenoord opnieuw afstand kon nemen. Na een scherp aangesneden vrije trap van Toornstra knikte Berghuis voorbij de Belgische keeper Brondeel: 2-1.

De uitverkochte Kuip mocht nog eens vieren. Zeker omdat aartsrivaal Ajax zaterdag verrassend verloor op het veld van Heracles (lees meer). Een eerste kloofje is geslagen.

